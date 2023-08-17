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Bu üniversitelerde okuyan öğrenciler yandı! Yemekhane ücretine yüzde 500 zam!

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Bu üniversitelerde okuyan öğrenciler yandı! Yemekhane ücretine yüzde 500 zam!
Ekonomik dalgalanmaların gölgesinde üniversite yemekhanelerine zam geldi. O iki üniversite yemek ücretlerine yapılan yüzde 515 ve 200'lük zamla gündemde. İşte detaylar...

Gündelik hayatımızı sürekli değişen ekonomik gelişmelerle şekillendirirken, şimdi de üniversite yemekhane ücretlerine gelen yeni bir zam haberiyle karşı karşıyayız. Eğitim dünyasında yeni bir dönem daha başlamadan, ülkemizdeki 2 büyük devlet üniversitesinin yemekhane ücretlerine önemli ölçüde zam yapıldığı duyuruldu.

YÜZDE 515 ZAM YAPILDI!

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Birkaç gün önce Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleşen yüzde 515'lik zam oranı, öğrenciler arasında büyük bir tepki dalgasına yol açmıştı. Bir öğün yemek ücreti, daha önce 6 lira iken şimdi 14 liraya çıkarken, ikinci öğün yemek fiyatı da 6,5 liradan inanılmaz bir şekilde 40 liraya yükselmişti. Bu ani ve büyük ölçekli zam kararının öğrenci kesiminde yarattığı sarsıntı, eğitim harcamalarının artışına dair endişeleri de beraberinde getirdi.

Üniversite yemekhaneleri ve zamlarla ilgili haberlerin odağında bu kez Marmara Üniversitesi var. Yapılan yüzde 200'lük zam, 5 liralık yemek ücretini 15 liraya taşıdı. Bu gelişme, öğrencilerin maddi yükünü daha da artırırken, eğitim harcamalarının geleceği konusundaki tartışmaları da alevlendirdi.

Değişen ekonomik koşulların yansımaları, eğitim kurumlarına da büyük ölçüde etki ediyor. Hem öğrenciler hem de aileler, artan mali yükleri dengelemeye çalışırken, bu tür zam haberleri geleceğe dair endişeleri de beraberinde getiriyor. 

Ekonomi
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