Bu zam herkesi asosyal yapacak! Bir bardak kahvenin fiyatını gören eve kapanacak

Kahve sektörünün önde gelen markalarından Starbucks, mayıs ayındaki zamın ardından ikinci bir zam daha yaparak fiyatlarını güncelledi. Ülkedeki akaryakıt fiyatlarındaki artış ve nakliye ücretlerinin etkisiyle kahve fiyatları da yükseldi. Starbucks Türkiye, müşterilerine yeni fiyat listesini duyurdu.



GÜNCEL STARBUCKS FİYATLARI





Yapılan son zamla birlikte, en küçük boy filtre kahvesinin fiyatı 45 TL'ye çıktı. Bu güncelleme, yalnızca iki ay önce yapılan zamın ardından gerçekleşti.

Zam haberleri art arda gelirken, tüketicilerin alışveriş bütçelerindeki zorluklar devam ediyor. Starbucks'ın fiyat artışları da kahve severler tarafından yakından takip ediliyor. Kahve keyfini yaşamak isteyenler, şimdi yeni fiyatlarla karşı karşıya kalacaklar.