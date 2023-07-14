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Bu zamlar musluk suyuna yeşil ışık yaktırır! Pet şişe sulara büyük zam geldi: Artık bir şişesi bu fiyat

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Bu zamlar musluk suyuna yeşil ışık yaktırır! Pet şişe sulara büyük zam geldi: Artık bir şişesi bu fiyat
Temmuz ayına giriş yapılmasıyla beraber zamlar peş peşe gelirken son açıklama musluk sularına yeşil ışık yaktı. Gelen zamlarla beraber herkes suyunu yanından taşıyacağı gibi musluk suları kıymetlenecek.

Vergilere gelen zamlarla beraber artan enflasyon oranları pek çok ürün üzerinde hareketliliğe neden oldu. Son zamanlarda ard arda gelen zamlar vatandaşların moralini bozarken bu defa hedefte su yer aldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'dan zam yapıldığına dair açıklama geldi. İşte detaylar...

PET ŞİŞE FİYATLARI ETİKETLERİ VURDU

Seçim sürecinin geride bırakılmasıyla beraber ekonomik sorunlar gün yüzüne çıktı. Bastırılan döviz kurunun fırlaması birçok ürünü derinden etkiledi. Sektörler üzerinde ki zamlar sonrasında vatandaş ne yapacağını bilmezken ekmek, sigara, alkol derken pet şişe suları zamlandı.

pet şişe sularına zam

Depolama, ambalaj ve nakliye durumlarının maliyeti arttırmasıyla pek çok ürünün etiketi değiştirildi. Başkan Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada pet şişe sularına yüzde 25-30 kuruş zam yapılacağını duyurdu. 

Ekonomi
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