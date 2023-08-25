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Buğday ve arpa fiyatlarında ibre yeşile döndü

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Buğday ve arpa fiyatlarında ibre yeşile döndü
TOBB'dan müjdeli haber gelirken buğday ve arpa fiyatlarındaki değişiklik dikkatleri çekti. 24 Ağustos itibariyle geçerli olan buğday ve arpa fiyatları...

Çiftçinin en büyük geçik kaynağı olan buğday ve arpa fiyatları hakkında açıklama TOBB'dan geldi. Yükselmeler dikkatleri çekerken çiftçilerin yüzleri gülmeye başladı. Buğday ve arpa fiyatlarındaki artışın son durumu haberimizde.

BEYAZ ARPA

En düşük: 6 bin 190 TL

En yüksek: 6 bin 190 TL

YEMLİK ARPA

En düşük: 5 bin 950 TL

En yüksek: 6 bin 135 TL

arpa ve buğday fiyatları

EKMEKLİK BEYAZ SERT ANADOLU BUĞDAYI

En düşük: 5 bin 1 TL

En yüksek: 7 bin 601 TL

EKMEKLİK KIRMIZI SERT BUĞDAY

En düşük: 8 bin 75 TL

En yüksek: 8 bin 75 TL

DİĞER KIRMIZI BUĞDAY

En düşük: 7 bin 565 TL

En yüksek: 8 bin 175 TL

EKMEKLİK BEYAZ YUMUŞAK BUĞDAY

En düşük: 5 bin 778 TL

En yüksek: 6 bin 301 TL

EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT BUĞDAY

En düşük: 5 bin 600 TL

En yüksek: 7 bin 720 TL

YEMLİK BEYAZ BUĞDAY

En düşük: 5 bin 165 TL

En yüksek: 6 bin 15 TL

YEMLİK KIRMIZI BUĞDAY

En düşük: 5 bin TL

En yüksek: 6 bin 10 TL

Ekonomi
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