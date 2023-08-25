Buğday ve arpa fiyatlarında ibre yeşile döndü
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TOBB'dan müjdeli haber gelirken buğday ve arpa fiyatlarındaki değişiklik dikkatleri çekti. 24 Ağustos itibariyle geçerli olan buğday ve arpa fiyatları...
Çiftçinin en büyük geçik kaynağı olan buğday ve arpa fiyatları hakkında açıklama TOBB'dan geldi. Yükselmeler dikkatleri çekerken çiftçilerin yüzleri gülmeye başladı. Buğday ve arpa fiyatlarındaki artışın son durumu haberimizde.
BEYAZ ARPA
En düşük: 6 bin 190 TL
En yüksek: 6 bin 190 TL
YEMLİK ARPA
En düşük: 5 bin 950 TL
En yüksek: 6 bin 135 TL
EKMEKLİK BEYAZ SERT ANADOLU BUĞDAYI
En düşük: 5 bin 1 TL
En yüksek: 7 bin 601 TL
EKMEKLİK KIRMIZI SERT BUĞDAY
En düşük: 8 bin 75 TL
En yüksek: 8 bin 75 TL
DİĞER KIRMIZI BUĞDAY
En düşük: 7 bin 565 TL
En yüksek: 8 bin 175 TL
EKMEKLİK BEYAZ YUMUŞAK BUĞDAY
En düşük: 5 bin 778 TL
En yüksek: 6 bin 301 TL
EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT BUĞDAY
En düşük: 5 bin 600 TL
En yüksek: 7 bin 720 TL
YEMLİK BEYAZ BUĞDAY
En düşük: 5 bin 165 TL
En yüksek: 6 bin 15 TL
YEMLİK KIRMIZI BUĞDAY
En düşük: 5 bin TL
En yüksek: 6 bin 10 TL
Ekonomi