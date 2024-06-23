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Bugün başvuranın parası yarın hazır! 19.000 TL nakit ödemeye onay çıktı

Başvuru yapana anında 19 bin TL ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 23.06.2024 08:36
Güncelleme Tarihi: 23.06.2024 08:36
Bugün başvuranın parası yarın hazır! 19.000 TL nakit ödemeye onay çıktı

Nakit ihtiyaçlarına son! 19 bin TL ödemeler onaylandı! tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BANKALARDAN 19 BİN TL ÖDEME

Acil nakit ihtiyacı olan emekli vatandaşlar bankaların ödeme kampanyalarını yakından takip ediyor. Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından yapılan son duyurulara göre banka müşterilerine 19 bin TL nakit ödeme yapılacak. Ziraat Bankası nakit ödeme kampanyasından faydalanmak için bankanın müşterisi olunması gerekiyor. 

iki bankadan 19 bin tl ödeme

Banka müşterileri şubeye gitmelerine gerek olmadan 3 ay taksit ertelemeli, 36 ay vadeli 19 bin TL kredi için başvurularını online kanallar aracılığıyla oluşturabilecekler. Vakıfbank banka müşterileri de 19 bin TL kredi ödemesi için başvurularını şubelere gitmelerine gerek olmadan online kanallar aracılığıyla kolaylıkla yapabilecekler. 

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