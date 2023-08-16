Bugün başvuru yapan yaşadı! Ziraat Bankası’ndan müjde: Hesaplara 2.500 TL gönderilecek!
Banklara kartını kullananları yakından ilgilendiren duyuru yapılırken müşterilere büyük fırsat sunuldu. Coral Travel'da tek seferde yapılacak 12.500 TL - 17.499 TL arasındaki peşin/taksitli alışverişinize 1.000 TL Bankkart Lira, 17.500 TL - 24.999 TL arasındaki peşin/taksitli alışverişinize 1.750 TL Bankkart Lira, 25.000 TL ve üzeri peşin/taksitli alışverişinize 2.500 TL bankkart lira hesabınıza aktarılacak.
BAŞVURU DETAYLARI
Kısa mesaj göndererek başvuru yapmak mümkün. Banka üzerinde kayıtlı olan CEO telefonu numarasından CORAL yazıp 4757’ye SMS gönderebilirsiniz. Kampanyadan yalnızca asıl kart sahipleri yararlanabilir.
Bireysel ve Ticari ek kartlar ile yapılan harcamalar asıl kart müşterilerinin harcamaları dahil edilir. Kampanya içerisinde bankkart lira kazanmak için POS üzerinden alışveriş yapma şartı yer alıyor.