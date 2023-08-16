Bugün başvuru yapan yaşadı! Ziraat Bankası’ndan müjde: Hesaplara 2.500 TL gönderilecek!

Kamu bankası olan Ziraat Bankası’ndan güzel haber geldi. Başlatılan yeni kampanyayla beraber 2.500 TL hesaplarda yer alacak. İşte nakit destek için gerekli şartlar ve tüm detaylar…