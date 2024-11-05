Bugün Serbest Piyasa Döviz Fiyatları

Serbest Piyasa Döviz Fiyatları
İstanbul serbest piyasasında döviz fiyatları günün başlangıcında belirli seviyelerde işlem görmeye başladı.
Döviz Kurları
Dolar, 34,3520 lira üzerinden işlem görürken, avro 37,4150 lira seviyesinden açılış yaptı.
Serbest piyasa koşullarında doları 34,3500 liradan almak mümkünken, 34,3520 liradan satılıyor. Eylül ayının başlangıcındaki işlemlerde avronun alım fiyatı 37,4130 lira, satış fiyatı ise 37,4150 lira olarak belirlenmiştir.
Önceki Gün Fiyatları
Dün itibarıyla doların satış fiyatı 34,3470 lira, avronun ise 37,4870 lira seviyesindeydi.