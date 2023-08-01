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Bugün yetişen toplu parayı kapar! Emeklinin yüreğine su serpen rekor ödeme Denizbank'tan!

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Bugün yetişen toplu parayı kapar! Emeklinin yüreğine su serpen rekor ödeme Denizbank'tan!
Emeklilere müjdeli haber Denizbank'tan geldi. Emekli promosyon rakamlarında emeklileri mutlu edecek haber gelirken güncel promosyon rakamları yok artık dedirtti. İşte Denizbank güncel emekli promosyon kampanyası...

Temmuz ayında emekli maaşlarına zam gelmesiyle beraber emekli promosyon rakamlarında güncellemeye gidildi. Denizbank, temmuz ayı promosyon rakamlarını arttırdı. Milyonlarca emekli vatandaşın yakından ilgilendiği konulardan olan emekli promosyon rakamları için Denizbank promosyon kampanyasını açıkladı. İşte yeni rakamlar...

denizbank promosyon rakam

DENİZBANK PROMOSYON RAKAMLARI

3.499 TL'ye kadar olan emekli maaşlarına 3 bin TL

3.500 - 7.499 TL aralığında olan maaşlara 3.500 TL

7.500 - 9.999 TL arasında bulunan emekli maaşlarına 4.500 TL

10 bin TL ve üzeri emekli maaşlarına sahip olanlara ödenecek promosyon rakamı 5 bin TL olarak belirlendi.

Şubelere gitmeye gerek kalmadan emekli maaşları mobil bankacılık üzerinden ya da e devletten bankaya taşınabilir. Promosyon başvurusunda bulunurken ise aynı şekilde mobil bankacılık ya da 0850 222 0 800 iletişim merkezi aranarak maaş 3 yıl süreyle bankadan alınmasına sö verilir.

31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek olan Denizbank promosyon kampanyası için banka tarafından kampanya dönemi ve kuralları tek taraflı olarak değiştirilebilir. 

Ekonomi
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