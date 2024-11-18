Bundesbank Başkanı Nagel'den Ekonomik Parçalanma Uyarısı

Ekonomik Parçalanma Riskleri Artıyor

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, küresel ekonominin parçalanma tehdidine dair ciddi uyarılarda bulundu. Nagel, para politikasının artan fiyat oynaklıkları karşısında zorlanabileceği konusunda endişelerini dile getirdi.

Tokyo Üniversitesi'nde Önemli Açıklamalar

Tokyo Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansta konuşan Nagel, “Jeoekonomik parçalanma: Enflasyon baskıları ve dalgalanmalarla başa çıkma, dayanıklılığı artırma” başlıklı konuşmasında, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) jeoekonomik parçalanmayı “küresel ekonomik entegrasyonun politika güdümlü olarak tersine çevrilmesi” şeklinde tanımladığını hatırlattı.

“Jeoekonomik parçalanmanın ilk işaretleri giderek daha belirgin hale geliyor ve ne yazık ki önemli bir tırmanışın eşiğinde olabiliriz” diyen Nagel, işbirliği ve serbest ticaretin yeniden tesis edilmesine yönelik çabaların aciliyetine vurgu yaptı.

Artan Gerginliklerin Etkisi

Uluslararası gerginliklerin artışının, daha büyük enflasyonist baskılara ve tüketici fiyatları üzerinde daha fazla dalgalanmaya yol açabileceğini belirten Nagel, gelecekte enflasyonda daha fazla dalgalanma görülmesi durumunda, fiyat istikrarı hedeflerine ulaşmak için kararlılık göstermeninin önem kazanacağına dikkat çekti.

Nagel, artan ekonomik parçalanmanın enflasyonist baskıları artırması halinde merkez bankalarının tüm araçlara sahip olduğunu vurgulayarak, Avrupa Merkez Bankası (ECB) açısından bu durumun, enflasyonu kontrol altında tutmak amacıyla daha yüksek faiz oranlarına karar verilmesi gerektiği anlamına geldiğini söyledi.

Donald Trump'ın Korumacı Politikaları

ABD'de Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesinin, korumacı bir dönemi başlatması ve küresel ekonomik düzeni tehdit etmesi olasılığına dikkat çeken Nagel, Trump'ın gümrük vergilerini önemli ölçüde artırma planlarının uluslararası ticaret sistemi için kritik bir dönüm noktası olabileceğini ifade etti. “Yeni ABD yönetimi bu vaatlerini gerçekleştirirse, bu durum ticaret dinamiklerini önemli ölçüde etkileyebilir.” değerlendirmesini yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.