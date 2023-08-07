Bunları yapanın parası yumurtluyor! Elinde TL olanın parasını katlayan formül

Finansbank, vadeli mevduat hesabı ile birikimlerinizi güvenli ve avantajlı bir şekilde değerlendirmenizi sağlıyor. Bu hesap sayesinde uzun vadede stopaj avantajından yararlanabilir, piyasa koşullarından etkilenmeden birikimlerinizi değerlendirip güvende tutabilirsiniz.

Finansbank, müşterilerine özel bir hizmet sunarak, bir müşteri temsilcisi atıyor ve böylece birebir getiri ve hesap takibi imkanı sağlıyor. Bu sayede birikimleriniz hakkında detaylı bilgilere ulaşabilir ve kontrolünüz altında tutabilirsiniz.

Vadeli mevduat hesabında esneklik sunan Finansbank, 1 günden 1100 güne kadar dilediğiniz vadede hesap açma imkanı sunuyor. Ayrıca vade sonunda aynı vade süresi ve güncel faiz oranlarıyla otomatik yenileme imkanı da bulunuyor. Böylece ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize göre hesap açabilir ve birikimlerinizi istediğiniz süre boyunca değerlendirebilirsiniz.





Tanışma faizi fırsatından yararlanmak için belirli şartlar bulunuyor. Son 6 ay içinde herhangi bir vadeli hesap açmamış olmanız gerekmektedir. Ayrıca belirli bakiye limitlerine sahip olan hesaplar tanışma faizi oranından faydalanamaz. Bu faiz oranı, hesabınızın açıldığı güne göre belirlenir ve o günün oranı üzerinden hesaplama yapılır.

QNB ise müşterilerine kolay ve hızlı bir şekilde hesap açma imkanı sunuyor. Telefon bankacılığı, başvuru formu doldurarak veya Mobil ve İnternet Şubesi üzerinden vadeli mevduat hesabı açabilirsiniz. Bu hizmetler sayesinde artık banka şubelerine gitmeden, evinizin konforunda hesap açma işlemini gerçekleştirmek mümkün.

Her iki banka da vadeli mevduat hesapları ile birikimlerinizi değerlendirmeniz ve geleceğe daha güvenli adımlar atmanız için sizlere fırsatlar sunuyor. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan bu bankaların hizmetlerinden yararlanabilir ve birikimlerinizi en verimli şekilde değerlendirebilirsiniz.