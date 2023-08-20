Bunu yapanlar en yüksek emekli maaşını kapacak! Eşi dostu kıskandıran emekli maaşını yükseltme yöntemi

Çalışanlar için emeklilik dönemi, finansal açıdan belirsizlik taşıyan bir süreç olabilir. Emekliliğe yaklaşanların en fazla merak ettiği konuların başında, emekli olduktan sonra alacakları maaşın ne kadar olacağı gelir. Bu noktada, yüksek emekli maaşı almanın yöntemleri oldukça önem kazanıyor.

Birçoğumuz için emeklilik kararı alınırken son birkaç yıl ön planda olabilir. Ancak emekli maaşı konusunda daha avantajlı bir pozisyon elde etmek için erken planlama yapmak oldukça faydalıdır. Eğer imkanınız varsa, emekliliğinizden 8-10 yıl öncesinden plan yaparak, alacağınız emekli maaşını artırabilirsiniz. Bu uzun vadeli planlamayla, maaşınızı etkileyen çeşitli parametreleri kontrol altına alabilirsiniz.





Emekli maaşını artırmanın en önemli adımlarından biri, brüt maaşınızı yüksek tutmaktır. Emekli maaşı hesaplamalarında brüt maaş önemli bir faktör olarak karşımıza çıkar. Brüt maaşınız 3 bin lira ve üzerindeyse, yıllık 60-70 lira gibi bir kazanç artışı elde edebilirsiniz. Dolayısıyla, kariyeriniz boyunca brüt maaşınızı mümkün olduğunca yüksek seviyede tutmak, emekli maaşınızı artırmanın temel yollarından biridir.

Çalışanlar arasında yaygın bir yanılgı, emekli maaşını yükseltmek için sadece uzun süre çalışmak gerektiği yönündedir. Ancak bu, tümüyle doğru değildir. Aslında çok çalışmak ya da çok fazla prim ödemiş olmak tek başına emekli maaşını etkilemez. Örneğin, günü daha az olan bir kişi, günü fazla olan bir kişiden daha yüksek emekli maaşı alabilir. Burada asıl belirleyici faktör, prime esas kazancınızdır. Eğer brüt maaşınız 3 bin lira ve üzerindeyse, yıllık 60-70 lira gibi bir kazanç artışı elde edebilirsiniz.

Birden fazla işyerinde sigortalı olarak çalışmak da emekli maaşını artırmanın bir yolu olarak öne çıkar. Çeşitli işyerlerinde sigortalı olmak, prime esas kazancınızı toplamda yükseltir ve dolayısıyla emekli maaşınızı da artırabilir. Ayrıca, son 3.5 yıl içerisinde Sosyal Sigortalar Kurumu'na (SSK) prim ödemeniz, emeklilik şartlarınızı SSK standartlarına göre hesaplamanıza olanak sağlar.





Aylık kazancınız da emekli maaşınızı belirleyen önemli bir faktördür. Bu nedenle, gerçek maaşınızın bordroda doğru şekilde gösterilmesi önemlidir. Aynı zamanda, ek ücretlerin brüt kazanca eklenip eklenmediğini de dikkatlice kontrol etmelisiniz. Örneğin, düzenli ikramiyeler, primler veya kira yardımları gibi ek ödemeler varsa, bunların emekli maaşınıza olumlu yansıyacak şekilde brüt kazanca eklenmesi gerekmektedir.

Emeklilik tercihleri arasında SSK ve Bağkur gibi seçenekler yer alır. Eğer asgari ücretten prim ödüyorsanız, SSK'dan emekli olmanın Bağkur'a göre daha avantajlı olduğunu unutmamanız önemlidir. Bu durumda, isteğe bağlı sigorta, tarım SSK, tarım Bağkur gibi alternatifleri SSK'dan emeklilik tercihiniz önünde tutabilirsiniz.

Son olarak, emeklilik başvurusu sırasında doldurulan 'Tahsis Formu'nda bakmakla yükümlü kişi hanesine eş, çocuk gibi yakınlarınızı ekleyerek aylık bağlama oranınızı artırabilirsiniz. Bu basit adım, emekli maaşınıza olumlu şekilde yansır ve daha yüksek bir maaş almanıza katkı sağlar.

Tüm bu adımları doğru bir şekilde takip ederek, emekli olduktan sonra daha yüksek bir maaş alma olasılığını artırabilirsiniz. Uzmanlar, emekli maaşını artırmak için bu yöntemleri göz önünde bulundurmanın ve finansal planlamayı erken dönemde başlatmanın önemine vurgu yapıyorlar.