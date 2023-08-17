Bunu yapmayan ev sahibi ve kiracılar yandı! O tarihten sonra para cezası var

Ev sahipleri ve kiracılar için yeni şartlar 1 Eylül tarihinde yürürlüğe giriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararnamesiyle vatandaşların yüksek kiraya mahkûm edilmemesi, tahliye zulmüne son verilmesi ve yüksek kiralara 'sebepsiz zenginleşme' cezası uygulanması için başlatılan yasal işlemler yeniden başlayacak.

Hem kiracılar hem de ev sahipleri, olumsuz bir deneyimden sonra arabulucuyla iletişime geçme fırsatına sahiptir. 1 Eylül'den itibaren hem kiracılar hem de ev sahipleri hakemlere güvenebilecekken, yüksek kira davalarında 'sebepsiz zenginleşme'nin cezalandırılması için çalışmalar başlıyor.





Yenialınan karar göre; Bir ev sahibi, kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak dışında, herhangi bir nedenle on yıl geçmeden bir kiracıyı tahliye edemez. Kira takdiri davasında hakim eski kiracının haklarına saygı göstererek "hakkaniyet indirimi" yapmaktadır.

Mesela vatandaş 6 bin lira kira ödüyor. Bölge ortalaması 14.000 lira ise kira 10.000 lira olarak belirlenecektir. Ev sahibinin baskısı tacize yol açarsa, kiracılar arabulucuya başvurabilir veya dava açabilir. Tek başına kira sözleşmesinin sona ermesi bağımsız olarak taşınmak için yeterli değildir. Yıl sonu ve süresi uzatılan sözleşmeler otomatik olarak yenilenecektir. Sadece kiracının değil, ev sahibinin de yasal haklarının olduğunu unutmayın.

Ev sahibine kira ödemeyen kişiler, evlerinde büyük bir tadilat veya yıkım yapılması planlanıyorsa tahliye edilme hakkına sahiptir. Kiracı, evi veya ev sahibini rahatsız etmeyecek şekilde evi erken boşaltırsa, ev sahibinin üç aylık kira talebinde bulunma hakkı vardır. Ev sahibi evi hemen kiraya verirse bu tazminat talep edilemez.