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Buralarda evi olanlar zengin olacak! Ünlü ekonomist açıkladı: Evi olan para basacak

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Buralarda evi olanlar zengin olacak! Ünlü ekonomist açıkladı: Evi olan para basacak
Yılbaşından bu yana artış gösteren konut fiyatları insanların gündeminde. Ev sahibi ile kiracı arasındaki çekişme sürerken, ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu önemli uyarılarda bulundu. 'Kim oradan evalırsa paraya para demeyecek' diyen ünlü ekonomist ev alacaklara güzel bir haber verdi. İşte Tunç Şatıroğlu'nun ev almak isteyenler için o açıklaması.

Enflasyonun artması ve mültecilerin ülkeye gelişiyle emlak fiyatları fırladı. Yılbaşından bu yana yükselen kiralar insanları sıkıntıya sokarken, ev sahibi olmak isteyenlere müjde geldi. Müjdeli haberi ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu açıkladı.

"ORADAN EV ALAN KİŞİLER PARAYA PARA DEMEYECEKLER"

Buralarda evi olanlar zengin olacak! Ünlü ekonomist açıkladı

Bu yılın başından beri yükselen emlak fiyatları nihayet düşüyor. Piyasa yorumlarıyla gündemde olan ünlü ekonomistlerden Tunç Şatıroğlu, bazı güzel haberler verdi. Tunç Şatıroğlu'nun dikkat çeken açıklamasının önemli bölümü şöyle:

"Alacaksan parayı al, uç, Lefkoşa'ya git, Girne'ye falan git. Kendine yer bulabilirsin. İster boş bırak, ister kirala." Şatıroğlu, açıklamasına devam ederek, “Sterlin ile alır, sterlin ile kiralarsınız, rahat edersiniz.

KONUT FİYATI DÜŞECEK Mİ?

Profesyonel emlak danışmanı Vural Yayan ise artan satış duyurularının fiyatları aşağı çekmeyeceğine inanıyor. Yayan, insanların evlerini satma sebebinin depremden dolayı binalarını yenilemek olduğunu söyledi. Yayan, “Zaten insanların yeni bina yapacak kadar parası yok. Öyleyse neden eskisini düşük bir fiyata satasınız? Ev ve daire kiralama fiyatları kolay kolay düşmez." dedi.

Emlak uzmanı, mevcut konut piyasasının çok durgun olduğunu, bunun başlıca sebebinin ise devlet bankalarının aslında vatandaşlara kredi vermemesi ve diğer taraftan da özel bankaların yüksek faiz oranlarıyla kredi vermesi olduğunu söyledi.

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