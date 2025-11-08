Burhaniye'de Makineli Zeytin Hasadı Verimi Artırıyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde makineli zeytin hasadı yaygınlaşıyor; ağaçlara zarar vermeyen makineler verimi artırıyor, üreticiler kolaylıktan memnun.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 13:47
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde makineler hasadı kolaylaştırıyor, ağaçlara zarar vermeyerek verimi yükseltiyor.

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde zeytin hasadı başlarken, hasatta makineli sistemlerin kullanımı belirgin şekilde arttı.

Makineler hasadı kolaylaştırıyor ve genç dalları kırmadıkları için verimi artırdığı bildiriliyor.

Hasada başlayan üreticilerden Lütfü Mert, Ziya Uysal, Gülten Semiz ve Birgül Güllü'den oluşan ekiple çalışmalarını sürdürüyor. Eskiden sırıkla yapılan hasadın büyük oranda makineye kaydığı, dalları kırmayan makinelerin gelecek yılın verimine de olumlu etki ettiği vurgulanıyor.

Üreticiler makineleri daha çok erkeklerin kullandığını, ancak kadınların da makine kullanımına başladığını belirtiyor.

Lütfü Mert makine kullanımını savunarak şunları söyledi: "Zeytincilikte hepten makine sistemine geçilmesini isterim. Biz bunlarla rahat ediyoruz. Bütün çiftçilerin makineli sisteme geçmesi lazım. Makineler ağaçlara da zarar vermiyor".

Ziya Uysal ise, "Genç yaşta emekli oldum. Şimdi zeytin hasadında çalışıyoruz. Makineleri kullanıyoruz. Makineler işimizi gayet kolaylaştırıyor. Daha güzel. Ağaçlara zarar vermiyor. Keşke makineler daha çok kullanılsa. Ağaçlara zarar vermediği içinde seneye daha iyi zeytin oluyor" dedi.

Birgül Güllü de kadın işçi olarak görüşünü aktardı: "Biz normalde zeytinciyiz zaten. Çoktandır yapıyoruz bu işi. Bir iki senedir makineler çıktı. Şimdi makinelerle yapıyoruz bu işi. Güzel yani. Makineler çıktı, işimiz kolaylaştı".

Üreticiler, makineli hasadın hem iş gücünü hem de ağaç sağlığını koruyarak verimliliği artırdığını söylüyor.

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00