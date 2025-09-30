Bursa'da 103. Rumeli Buluşması: RUMELİSİAD 20. Yıl Vizyonunu Açıkladı

Bursa'da 103. Rumeli buluşması: RUMELİSİAD 20. Yıl Vizyonu

Rumelili Yönetici İşadamları ve Sanayiciler Derneği (RUMELİSİAD) tarafından 103. Rumeli buluşması gerçekleştirildi.

RUMELİSİAD Başkanı Murat Evke, bir otelde düzenlenen programda derneğin Rumeli'nin girişimci ruhunu, çalışkanlığını ve cesaretini Bursa'nın üretim gücüyle buluşturan bir aile olduğunu söyledi.

Evke'nin Mesajı: 20. Yılda Hedefler

Evke, RUMELİSİAD'ın sanayicisi, girişimcisi, akademisyeni ve sivil toplum kuruluşlarıyla her dönem birbirine omuz vererek büyüdüğünü ve büyümeye devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"20 yılda sayısız proje ürettik, gençlerimize istihdam kapıları açtık, ihracatımızı artırdık, üretimde kalite ve sürdürülebilirliği önceledik. Paydaş ekosistemi kurarak kümelenmeden dijital dönüşüme, yeşil mutabakattan nitelikli insan kaynağına kadar pek çok alanda örnek iş birliklerine imza attık. Değerlerimiz olan güven, şeffaflık, dayanışma ve toplumsal faydayı her koşulda koruduk. Bu başarıların hiçbiri tesadüf değil, her biri üyelerimizin alın terinin, vizyonunun ve birbirimize olan güvenimizin sonucudur."

Evke, 20. yıllarında yapacakları proje ve hedeflerinden bahsederek, "Geçmişten aldığımız ilhamla, bugünün şartlarını iyi okuyup yarının dünyasında söz sahibi olmak için daha çok çalışacağız. Sözümüz, üretime, istihdama, ihracata ve yüksek katma değere. Sözümüz, adil rekabete, şeffaf yönetişime ve sürdürülebilir kalkınmaya. Gençlerimize ilham veren, kadınların gücünü yükselten, yerel değerleri küresel vizyonla buluşturan bir RUMELİSİAD'ı birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Bugün, yeni projelerimizi tanıtırken sizlerin görüş ve katkılarıyla yol haritamızı daha da güçlendireceğiz. 20'nci yılımızda daha iddialı hedefler koyalım, daha büyük başarıları birlikte yazalım." diye konuştu.

Konuklar ve Kapanış

Etkinlikte konuşan diğer isimler arasında Kuzey Makedonya Ankara Büyükelçisi Jovan Manasievski, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ve Bulgaristan Bursa Konsolos Yardımcısı Evtim Angelov yer aldı.

Etkinlik, sponsorlara plaket, onursal üyelik beratı, 20. yıl madalyonunun takdimi ve yeni üye rozet töreniyle sona erdi.