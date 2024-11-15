Bursa'da '19. İnsan Yönetimi Zirvesi' Başladı

Özer, iş yerlerinde organizasyonel şeffaflık, liderlerin tutarlılığı ve çalışanlar arasındaki bağlılıkların güven iklimini oluşturduğuna dikkat çekerek, bunun yalnızca çalışan verimliliğini artırmakla kalmayıp, şirketlerin değişim ve geleceğe hazırlık süreçlerinde de kritik rol oynadığını ifade etti.

Farklı Perspektiflerden Güven

Bu zirvede güvenin farklı perspektiflerden ele alınacağına dikkat çeken Özer, “Kişisel hayatta olduğu gibi iş yerinde güven kültürü, liderlikte güven ve çalışan bağlılığında güven derken, geleceğe güvenle hazırlanmamızı sağlayacak trendleri de keşfedeceğiz. Güvenin organizasyonel başarılara nasıl dönüştüğünü ve kurum kültürünü nasıl güçlendirdiğini tartışacak, kriz dönemlerinde nasıl hayati bir rol oynadığını anlayacağız” dedi.

Oyak Renault'dan Güven Mesajı

Zirvenin ilk oturumunda konuşan Oyak Renault Fabrika Direktörü Murat Taşdelen, çocukluktan beri otomotiv tutkusunun olduğunu belirtti. İş yerinde rol model olma, belirlenen hedefi paylaşma, o hedefe ulaşmak için birlikte hareket etme ve doğru iletişimin önemini vurgulayan Taşdelen, “Sahada çok yer alan bir yöneticiyim. İş, bürolarda değil, sahada insanlarla birlikte yönetiliyor. Hata sıfır olmalı” diye konuştu.

Çalışanlara karşı tutarlı ve kapsayıcı olmanın güven ortamını derinleştirdiğini ifade eden Taşdelen, iş ortamında birbirini iyi tanımanın önemine de değindi. Kriz dönemlerinde geleceğe olan güvenin sağlanmasının kritik olduğunun altını çizen Taşdelen, "Otomotivin geleceğine çok güveniyorum, gençlere çok güveniyorum" dedi.

Diğer oturumlarla devam eden zirve, yarın sona erecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Güney Marmara Şubesince bu yıl 19'uncusu "Güven: Gelecek" mottosuyla organize edilen "İnsan Yönetimi Zirvesi" başladı. PERYÖN Güney Marmara Şube Başkanı Neslihan Özer, Oyak Renault firmasının katkılarıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki açılışta konuşma yaptı.

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Güney Marmara Şubesince bu yıl 19'uncusu "Güven: Gelecek" mottosuyla organize edilen "İnsan Yönetimi Zirvesi" başladı. PERYÖN Güney Marmara Şube Başkanı Neslihan Özer, Oyak Renault firmasının katkılarıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki açılışta konuşma yaptı.