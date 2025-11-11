Bursa'da 'Ceyhan 99' Buğday Tohumu 400 Üreticiye Yüzde 100 Hibe

Bursa'da Yerli Buğday Tohumu Üreticiye Yüzde 100 Hibe Edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Mustafakemalpaşa Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı iş birliğiyle ekilen buğdaylardan elde edilen yerli buğday tohumu, Mustafakemalpaşalı üreticilere yüzde 100 hibeyle dağıtıldı.

Protokol ve Elde Edilen Veriler

Kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa Belediyesi, Tarım Peyzaj AŞ ve Mustafakemalpaşa Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı tarafından imzalanan 'Tarım Ortak İşbirliği Protokolü' kapsamında 'Ceyhan 99 çeşidi' buğday ekildi. Bu topraklardan elde edilen 44 ton tohumluk buğday, toplam 400 üreticiyle yüzde 100 hibeli olarak buluşturuluyor. Geçtiğimiz hafta 17 ilçeden gelen talepler doğrultusunda dağıtım yapılırken, bu kez 179 Mustafakemalpaşalı üreticiye tohum teslimi törenle gerçekleştirildi.

Büyükşehir Başkanı Bozbey'in Mesajı

Dağıtım töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, dünyanın ciddi bir iklim krizi ve su sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Başkan Bozbey, suyun yanında gıdaya erişimin önemine dikkat çekerek, toprağı ekmek için mücadele eden çiftçinin yanında olduklarını söyledi.

Bozbey, şunları ifade etti: 'Toprağın kıymetini ancak toprakla uğraşanlar bilecektir. Gittiğimiz her yerde ‘Topraklarınızı satmayın’ diyoruz. Köylerimizdeki verimli topraklar, şehirdeki arsalardan çok daha kıymetli olacak. Topraklarımızı korumalı, sahip çıkmalı ve boş bırakmadan işlemeliyiz. Geçtiğimiz aylarda BUSKİ Acemler yerleşkemizde başlattığımız ‘Buğday tohumu desteği’ projemizin ikinci durağında, Mustafakemalpaşalı hemşehrilerimle bir aradayız. Yani bu bereketli topraklarda, yerli tohumun yeniden kök saldığı, umudun yeniden filizlendiği yerdeyiz. İştiraklerimizden Tarım Peyzaj AŞ, Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı el ele verdi. 100 dekar arazide ‘Ceyhan 99 çeşidi’ buğdayını ektik, büyüttük, biçtik. O topraklardan elde ettiğimiz 44 ton tohumluk buğdayı, 400 üreticimizle yüzde 100 hibeli olarak buluşturuyoruz.'

Başkan Bozbey, projenin sadece tohum dağıtımı olmadığını, tüm Türkiye'ye örnek olacak bir modeli hayata geçirdiklerini belirterek: 'Sürdürülebilir ve paylaşımcı modelin kendilerine büyük bir gurur verdiğinin' altını çizdi. 'Her alanda üreticimizin yanında olduk. Bizim yönetim anlayışımız budur. Bu toprakların bereketini yeniden hak ettiği gibi yaşatmak, üreticimizin emeğini korumak ve geleceğe umut ekmek için çalışıyoruz. Emeğe saygı gösteriyoruz. Toprağımıza olan vefa borcumuzu ödüyoruz. Her desteğimizde, her yatırımımızda amacımız; Bursamızda tarımı güçlendirmek, üreticilerimizin gelirini artırmaktır' dedi.

Gelecek Planları ve Destek Vurgusu

Bozbey, ileriye dönük olarak suya daha az ihtiyaç duyan ve verimi daha yüksek ürünlere yönelik çalışmalara hız vereceklerini ifade etti. 'Üretimi sadece desteklemeyeceğiz. Aynı zamanda geliştireceğiz. Buğday tohumu projemiz bunun en güçlü kanıtlarından biridir. ‘Yerli tohum’ bir tarım politikası değildir. Bir bağımsızlık, bir gelecek meselesidir. Bizler bu tohumla birlikte, kendi geleceğimize sahip çıkıyoruz. Tohumun toprağa düşmesinden sofraya ulaşmasına kadar her aşamada üreticimizin yanındayız. Desteklerimiz aynı kararlılıkla devam ediyor. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Köylü, milletin efendisidir’ dedi. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçimizi efendi yapma kararlılığındayız. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Herkese bereketli, huzurlu, bol kazançlı bir sezon diliyorum' sözleriyle projeye olan inancını paylaştı.

Törenin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından tohumluk yüzde 100 hibeli buğdaylar çiftçilere teslim edildi.

