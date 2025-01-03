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Bursa'da Geri Dönüştürülebilir Atıklar Aile Ekonomisi İçin Değer Kazanıyor

Yıldırım Belediyesi'nin 'Paratık Yıldırım' projesi, geri dönüşümle aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 15:19
Bursa'da Geri Dönüştürülebilir Atıklar Aile Ekonomisi İçin Değer Kazanıyor

Bursa'da Geri Dönüştürülebilir Atıklarla Ekonomiye Katkı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Yıldırım Belediyesi tarafından başlatılan "Paratık Yıldırım" projesi, geri dönüştürülebilir atıkların ekonomiye kazandırılmasını ve ailelerin bütçelerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Proje kapsamında, vatandaşların toplayarak teslim ettikleri geri dönüştürülebilir atıklar, kendilerine ait kartlara puan olarak yükleniyor. Bu puanlar, anlaşmalı işyerlerinde alışveriş yaparken kullanılabiliyor.

Mobil Atık Toplama Hizmeti

Yıldırım Belediyesi, "Geri Dönüştürülebilir Atıklarınız Paraya Dönüşüyor" sloganıyla hizmete sunduğu mobil atık toplama aracıyla, her gün bir mahallede geri dönüşüm sürecini aktif hale getiriyor. Kağıt, plastik, metal, cam, ambalaj, bitkisel yağlar, piller, elektrikli ve elektronik eşyalar gibi çeşitli atıkları ayrı ayrı toplayarak geri kazandırıyor.

Çevreye ve Ekonomiye Katkılar

Son iki ayda, toplanan atıklar sayesinde 243 ağaç kesilmekten kurtarılırken, 71.704 kilovat enerji, 1.644.000.000 litre su, 36 varil petrol ve 1,37 ton hammadde tasarrufu sağlandı. Ayrıca, 42 metreküp çöp depolama sahası boş kaldı ve 2.675 kg sera gazı azalımı gerçekleştirildi. Proje süresince toplamda 14.300 kilogram kağıt, 194 kilogram metal, 1.143 kilogram cam, 1.644 kilogram bitkisel yağ ve 2.234 kilogram plastik geri dönüşüme kazandırıldı.

Vatandaşların Faydaları

Atıklarını getiren 1.766 vatandaşa toplamda 71 bin lira değerinde bakiye yüklendi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, projeyle ilgili olarak, "Sıfır atık noktasında gerçekleştirdiğimiz öncü projelerden biri olan Paratık Yıldırım ile hem vatandaşlarımız hem de doğa kazanıyor." diyerek projenin önemine vurgu yaptı.

Bursa'da Yıldırım Belediyesince başlatılan "Paratık Yıldırım" adlı projeyle, toplanan geri...

Bursa'da Yıldırım Belediyesince başlatılan "Paratık Yıldırım" adlı projeyle, toplanan geri dönüştürülebilir atıklar karşılığında kartlarına puan yüklenen vatandaşlar, anlaşmalı iş yerlerinden alışveriş yaparak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bursa'da Yıldırım Belediyesince başlatılan "Paratık Yıldırım" adlı projeyle, toplanan geri...

Bursa'da Yıldırım Belediyesince başlatılan "Paratık Yıldırım" adlı projeyle, toplanan geri dönüştürülebilir atıklar karşılığında kartlarına puan yüklenen vatandaşlar, anlaşmalı iş yerlerinden alışveriş yaparak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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