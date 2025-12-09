Bursa Kestanesi'nin Geleceği Paneli: Üretim, Hastalıklar ve Çözüm Önerileri

Bursa Kestanesi'nin Geleceği Paneli'nde Üretim ve Pazarlama Masaya Yatırıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bursa Kestanesinin Geleceği Panelinde kestane üretimi, karşılaşılan sorunlar, hastalıklar ve çözüm yolları kapsamlı şekilde ele alındı.

Panelin İçeriği ve Katılımcılar

Panel, Bursa Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Yıldırım Salon’da gerçekleştirildi. Etkinlikte sektör temsilcileri, bilim insanları, üreticiler ile ziraat odalarının temsilcileri bir araya geldi. Katılımcılara dünyada, Türkiye ve Bursa’da kestane üretimi, zararlılar ve hastalıklarla mücadele yöntemleri anlatıldı.

Uzman Görüşleri

Bursa Uludağ Ünicersitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevriye Mert, ilk kez ekonomik anlamda kestane yetiştiriciliğinin yapıldığı kentin Bursa olduğunu vurguladı. Mert, kestanenin en çok kestane şekeri ile anıldığını, ancak börek, pilav, çorba ve et yemekleri gibi pek çok yemekte de kullanıldığını belirtti.

Mert ayrıca genellikle orman alanlarındaki yabani ağaçların aşılanmasıyla bahçe oluştuğuna dikkat çekerek, kapama bahçe sayısının ve aşılı fidan bahçelerinin azlığına işaret etti.

Doç. Dr. Himmet Tezcan (Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, emekli öğretim üyesi) panelde mürekkep hastalığı, kestane kanseri ve gal arısı gibi zararlılar hakkında bilgi verdi. Tezcan, ayrıca diğer kestane hastalıkları ve zararlıları ile ilgili konuşarak, kanser olan dalların uzaklaştırılması konusunda katılımcılara uygulanabilir yöntemler sundu.

Yerel Kurumların Katkısı ve Beklentiler

Bursa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi uzmanları da panelde görüşlerini paylaşarak yapılması gerekenler hakkında öneriler sundu.

Programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile üreticiler ve ziraat odalarının temsilcileri katıldı. Panelde ortaya konan değerlendirmeler, Bursa kestanesinin üretimden pazarlamaya tüm yönleriyle güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

