DOLAR
42,59 -0,05%
EURO
49,56 0,07%
ALTIN
5.759,11 -0,34%
BITCOIN
3.946.703,8 -2,17%

Bursa Kestanesi'nin Geleceği Paneli: Üretim, Hastalıklar ve Çözüm Önerileri

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği panelde kestane üretimi, hastalıklar, zararlılar ve pazarlama konuları ele alındı; uzmanlar çözüm önerileri sundu.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 18:00
Bursa Kestanesi'nin Geleceği Paneli: Üretim, Hastalıklar ve Çözüm Önerileri

Bursa Kestanesi'nin Geleceği Paneli'nde Üretim ve Pazarlama Masaya Yatırıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bursa Kestanesinin Geleceği Panelinde kestane üretimi, karşılaşılan sorunlar, hastalıklar ve çözüm yolları kapsamlı şekilde ele alındı.

Panelin İçeriği ve Katılımcılar

Panel, Bursa Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Yıldırım Salon’da gerçekleştirildi. Etkinlikte sektör temsilcileri, bilim insanları, üreticiler ile ziraat odalarının temsilcileri bir araya geldi. Katılımcılara dünyada, Türkiye ve Bursa’da kestane üretimi, zararlılar ve hastalıklarla mücadele yöntemleri anlatıldı.

Uzman Görüşleri

Bursa Uludağ Ünicersitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevriye Mert, ilk kez ekonomik anlamda kestane yetiştiriciliğinin yapıldığı kentin Bursa olduğunu vurguladı. Mert, kestanenin en çok kestane şekeri ile anıldığını, ancak börek, pilav, çorba ve et yemekleri gibi pek çok yemekte de kullanıldığını belirtti.

Mert ayrıca genellikle orman alanlarındaki yabani ağaçların aşılanmasıyla bahçe oluştuğuna dikkat çekerek, kapama bahçe sayısının ve aşılı fidan bahçelerinin azlığına işaret etti.

Doç. Dr. Himmet Tezcan (Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, emekli öğretim üyesi) panelde mürekkep hastalığı, kestane kanseri ve gal arısı gibi zararlılar hakkında bilgi verdi. Tezcan, ayrıca diğer kestane hastalıkları ve zararlıları ile ilgili konuşarak, kanser olan dalların uzaklaştırılması konusunda katılımcılara uygulanabilir yöntemler sundu.

Yerel Kurumların Katkısı ve Beklentiler

Bursa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi uzmanları da panelde görüşlerini paylaşarak yapılması gerekenler hakkında öneriler sundu.

Programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile üreticiler ve ziraat odalarının temsilcileri katıldı. Panelde ortaya konan değerlendirmeler, Bursa kestanesinin üretimden pazarlamaya tüm yönleriyle güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE DÜZENLENEN BURSA KESTANESİNİN GELECEĞİ PANELİ'NDE KESTANE ÜRETİMİ...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE DÜZENLENEN BURSA KESTANESİNİN GELECEĞİ PANELİ'NDE KESTANE ÜRETİMİ, SORUNLARI, HASTALIKLARI VE YAPILMASI GEREKENLER KONUŞULDU.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE DÜZENLENEN BURSA KESTANESİNİN GELECEĞİ PANELİ'NDE KESTANE ÜRETİMİ...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İpsala Sınır Kapısı’nda 7 Gün Sonra Kademeli Geçiş Başladı
2
Çelik Zirvesi İstanbul’da: Enerji Maliyetleri ve İthalat Tartışıldı
3
Bursa Kestanesi'nin Geleceği Paneli: Üretim, Hastalıklar ve Çözüm Önerileri
4
Manisa TSO'da Dutlulu ile İstişare: İmar, Sanayi Parselleri ve Trafik
5
Fevzi Çondur: Pamuk, İncir ve Su Yönetimi İçin Stratejik Destek Talebi
6
Şadi Özdemir OSB Yöneticileriyle Buluştu — Nilüfer'de Sanayi-Kent İş Birliği

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi