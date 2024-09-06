Bursa Siyah İnciri'ne AB Tescili: Global Markalaşma Yolunda Bir Adım

Bursa Siyah İnciri'nin Global Marka Değeri Artacak

Bursa'da üretilen ve kalitesiyle dünya çapında tanınan Bursa siyah inciri, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alarak, marka değerini yükseltiyor. Tescil, üreticiler ve ihracatçılar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

AB Tescili ile Daha Fazla Destek

Bursa siyah inciri, Türkiye'nin AB nezdinde tescillenen 26. coğrafi işaretli ürünü oldu. 152 kırsal mahallede 10 binden fazla üreticinin katkılarıyla, 30 bin dekar alanda yetiştirilmektedir. Yılda ortalama 30 bin ton rekolteye sahip bu ürün, başta Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilmektedir.

Osman Özkan'dan Değerlendirme

Bursa Bölgesi Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatif Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Özkan, bu sürecin coğrafi işaretin tescilinden 2018'de başladığını belirtti. Özkan, "Bursa siyahı, güçlü bir marka olarak biliniyordu. AB tescili ile daha da güçlenecek. Bu, çiftçilerimiz için daha iyi gelir anlamına geliyor." şeklinde konuştu.

İhracatın Önemi

İhracatçılar, bu tescilin, ürünün pazardaki rekabet gücünü artıracağını ifade ediyor. Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Senih Yazgan, "AB tescili, ürünün pazar değerinin korunmasını sağlıyor ve alternatif ülkelerin pazarımızda yer alması durumunda hukuki destek sunmaktadır." dedi.

Çiftçilerin Geleceği Parlak

İncir üreticisi Halil İbrahim Özkan, bu yıl kuraklık nedeniyle verimde düşüş yaşandığını, ancak Avrupa pazarına olan taleplerinin artacağına inandığını belirtti. Özkan, "Bu tescil, gelecekte daha fazla satış fırsatı yaratacak" diye ekledi.

Bursa'da üretilen, uzun raf ömrü, iri ve dolgun dış görüntüsü ve tadıyla "dünyanın en kaliteli inciri" kabul edilen Bursa siyah incirine Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili verilmesi üreticiler ve ihracatçılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Türkiye'nin AB nezdinde tescillenen 26'ncı coğrafi işaret tescilli ürünü olan Bursa siyah inciri, 152 kırsal mahallede 10 binden fazla üreticinin toplam 30 bin dekar alandaki bahçelerinde emek vermesiyle yetiştiriliyor.

Bursa'da üretilen, uzun raf ömrü, iri ve dolgun dış görüntüsü ve tadıyla "dünyanın en kaliteli inciri" kabul edilen Bursa siyah incirine Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili verilmesi üreticiler ve ihracatçılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Türkiye'nin AB nezdinde tescillenen 26'ncı coğrafi işaret tescilli ürünü olan Bursa siyah inciri, 152 kırsal mahallede 10 binden fazla üreticinin toplam 30 bin dekar alandaki bahçelerinde emek vermesiyle yetiştiriliyor.

Bursa'da üretilen, uzun raf ömrü, iri ve dolgun dış görüntüsü ve tadıyla "dünyanın en kaliteli inciri" kabul edilen Bursa siyah incirine Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili verilmesi üreticiler ve ihracatçılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Türkiye'nin AB nezdinde tescillenen 26'ncı coğrafi işaret tescilli ürünü olan Bursa siyah inciri, 152 kırsal mahallede 10 binden fazla üreticinin toplam 30 bin dekar alandaki bahçelerinde emek vermesiyle yetiştiriliyor.

Bursa'da üretilen, uzun raf ömrü, iri ve dolgun dış görüntüsü ve tadıyla "dünyanın en kaliteli inciri" kabul edilen Bursa siyah incirine Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili verilmesi üreticiler ve ihracatçılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Türkiye'nin AB nezdinde tescillenen 26'ncı coğrafi işaret tescilli ürünü olan Bursa siyah inciri, 152 kırsal mahallede 10 binden fazla üreticinin toplam 30 bin dekar alandaki bahçelerinde emek vermesiyle yetiştiriliyor.

Bursa'da üretilen, uzun raf ömrü, iri ve dolgun dış görüntüsü ve tadıyla "dünyanın en kaliteli inciri" kabul edilen Bursa siyah incirine Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili verilmesi üreticiler ve ihracatçılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Türkiye'nin AB nezdinde tescillenen 26'ncı coğrafi işaret tescilli ürünü olan Bursa siyah inciri, 152 kırsal mahallede 10 binden fazla üreticinin toplam 30 bin dekar alandaki bahçelerinde emek vermesiyle yetiştiriliyor.

Bursa'da üretilen, uzun raf ömrü, iri ve dolgun dış görüntüsü ve tadıyla "dünyanın en kaliteli inciri" kabul edilen Bursa siyah incirine Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili verilmesi üreticiler ve ihracatçılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Türkiye'nin AB nezdinde tescillenen 26'ncı coğrafi işaret tescilli ürünü olan Bursa siyah inciri, 152 kırsal mahallede 10 binden fazla üreticinin toplam 30 bin dekar alandaki bahçelerinde emek vermesiyle yetiştiriliyor.

Bursa'da üretilen, uzun raf ömrü, iri ve dolgun dış görüntüsü ve tadıyla "dünyanın en kaliteli inciri" kabul edilen Bursa siyah incirine Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili verilmesi üreticiler ve ihracatçılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Türkiye'nin AB nezdinde tescillenen 26'ncı coğrafi işaret tescilli ürünü olan Bursa siyah inciri, 152 kırsal mahallede 10 binden fazla üreticinin toplam 30 bin dekar alandaki bahçelerinde emek vermesiyle yetiştiriliyor.

Bursa'da üretilen, uzun raf ömrü, iri ve dolgun dış görüntüsü ve tadıyla "dünyanın en kaliteli inciri" kabul edilen Bursa siyah incirine Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili verilmesi üreticiler ve ihracatçılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Türkiye'nin AB nezdinde tescillenen 26'ncı coğrafi işaret tescilli ürünü olan Bursa siyah inciri, 152 kırsal mahallede 10 binden fazla üreticinin toplam 30 bin dekar alandaki bahçelerinde emek vermesiyle yetiştiriliyor.

Bursa'da üretilen, uzun raf ömrü, iri ve dolgun dış görüntüsü ve tadıyla "dünyanın en kaliteli inciri" kabul edilen Bursa siyah incirine Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili verilmesi üreticiler ve ihracatçılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Türkiye'nin AB nezdinde tescillenen 26'ncı coğrafi işaret tescilli ürünü olan Bursa siyah inciri, 152 kırsal mahallede 10 binden fazla üreticinin toplam 30 bin dekar alandaki bahçelerinde emek vermesiyle yetiştiriliyor.

Bursa'da üretilen, uzun raf ömrü, iri ve dolgun dış görüntüsü ve tadıyla "dünyanın en kaliteli inciri" kabul edilen Bursa siyah incirine Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili verilmesi üreticiler ve ihracatçılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Türkiye'nin AB nezdinde tescillenen 26'ncı coğrafi işaret tescilli ürünü olan Bursa siyah inciri, 152 kırsal mahallede 10 binden fazla üreticinin toplam 30 bin dekar alandaki bahçelerinde emek vermesiyle yetiştiriliyor.

Bursa'da üretilen, uzun raf ömrü, iri ve dolgun dış görüntüsü ve tadıyla "dünyanın en kaliteli inciri" kabul edilen Bursa siyah incirine Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili verilmesi üreticiler ve ihracatçılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Türkiye'nin AB nezdinde tescillenen 26'ncı coğrafi işaret tescilli ürünü olan Bursa siyah inciri, 152 kırsal mahallede 10 binden fazla üreticinin toplam 30 bin dekar alandaki bahçelerinde emek vermesiyle yetiştiriliyor.

Bursa'da üretilen, uzun raf ömrü, iri ve dolgun dış görüntüsü ve tadıyla "dünyanın en kaliteli inciri" kabul edilen Bursa siyah incirine Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili verilmesi üreticiler ve ihracatçılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Türkiye'nin AB nezdinde tescillenen 26'ncı coğrafi işaret tescilli ürünü olan Bursa siyah inciri, 152 kırsal mahallede 10 binden fazla üreticinin toplam 30 bin dekar alandaki bahçelerinde emek vermesiyle yetiştiriliyor.

Bursa'da üretilen, uzun raf ömrü, iri ve dolgun dış görüntüsü ve tadıyla "dünyanın en kaliteli inciri" kabul edilen Bursa siyah incirine Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili verilmesi üreticiler ve ihracatçılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Türkiye'nin AB nezdinde tescillenen 26'ncı coğrafi işaret tescilli ürünü olan Bursa siyah inciri, 152 kırsal mahallede 10 binden fazla üreticinin toplam 30 bin dekar alandaki bahçelerinde emek vermesiyle yetiştiriliyor.

Bursa'da üretilen, uzun raf ömrü, iri ve dolgun dış görüntüsü ve tadıyla "dünyanın en kaliteli inciri" kabul edilen Bursa siyah incirine Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili verilmesi üreticiler ve ihracatçılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Türkiye'nin AB nezdinde tescillenen 26'ncı coğrafi işaret tescilli ürünü olan Bursa siyah inciri, 152 kırsal mahallede 10 binden fazla üreticinin toplam 30 bin dekar alandaki bahçelerinde emek vermesiyle yetiştiriliyor.

Bursa'da üretilen, uzun raf ömrü, iri ve dolgun dış görüntüsü ve tadıyla "dünyanın en kaliteli inciri" kabul edilen Bursa siyah incirine Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili verilmesi üreticiler ve ihracatçılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Türkiye'nin AB nezdinde tescillenen 26'ncı coğrafi işaret tescilli ürünü olan Bursa siyah inciri, 152 kırsal mahallede 10 binden fazla üreticinin toplam 30 bin dekar alandaki bahçelerinde emek vermesiyle yetiştiriliyor.

Bursa'da üretilen, uzun raf ömrü, iri ve dolgun dış görüntüsü ve tadıyla "dünyanın en kaliteli inciri" kabul edilen Bursa siyah incirine Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili verilmesi üreticiler ve ihracatçılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Türkiye'nin AB nezdinde tescillenen 26'ncı coğrafi işaret tescilli ürünü olan Bursa siyah inciri, 152 kırsal mahallede 10 binden fazla üreticinin toplam 30 bin dekar alandaki bahçelerinde emek vermesiyle yetiştiriliyor.

Bursa'da üretilen, uzun raf ömrü, iri ve dolgun dış görüntüsü ve tadıyla "dünyanın en kaliteli inciri" kabul edilen Bursa siyah incirine Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili verilmesi üreticiler ve ihracatçılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Türkiye'nin AB nezdinde tescillenen 26'ncı coğrafi işaret tescilli ürünü olan Bursa siyah inciri, 152 kırsal mahallede 10 binden fazla üreticinin toplam 30 bin dekar alandaki bahçelerinde emek vermesiyle yetiştiriliyor.

Bursa'da üretilen, uzun raf ömrü, iri ve dolgun dış görüntüsü ve tadıyla "dünyanın en kaliteli inciri" kabul edilen Bursa siyah incirine Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili verilmesi üreticiler ve ihracatçılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Türkiye'nin AB nezdinde tescillenen 26'ncı coğrafi işaret tescilli ürünü olan Bursa siyah inciri, 152 kırsal mahallede 10 binden fazla üreticinin toplam 30 bin dekar alandaki bahçelerinde emek vermesiyle yetiştiriliyor.

Bursa'da üretilen, uzun raf ömrü, iri ve dolgun dış görüntüsü ve tadıyla "dünyanın en kaliteli inciri" kabul edilen Bursa siyah incirine Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili verilmesi üreticiler ve ihracatçılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Türkiye'nin AB nezdinde tescillenen 26'ncı coğrafi işaret tescilli ürünü olan Bursa siyah inciri, 152 kırsal mahallede 10 binden fazla üreticinin toplam 30 bin dekar alandaki bahçelerinde emek vermesiyle yetiştiriliyor.

Bursa'da üretilen, uzun raf ömrü, iri ve dolgun dış görüntüsü ve tadıyla "dünyanın en kaliteli inciri" kabul edilen Bursa siyah incirine Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili verilmesi üreticiler ve ihracatçılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Türkiye'nin AB nezdinde tescillenen 26'ncı coğrafi işaret tescilli ürünü olan Bursa siyah inciri, 152 kırsal mahallede 10 binden fazla üreticinin toplam 30 bin dekar alandaki bahçelerinde emek vermesiyle yetiştiriliyor.

Bursa'da üretilen, uzun raf ömrü, iri ve dolgun dış görüntüsü ve tadıyla "dünyanın en kaliteli inciri" kabul edilen Bursa siyah incirine Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili verilmesi üreticiler ve ihracatçılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Türkiye'nin AB nezdinde tescillenen 26'ncı coğrafi işaret tescilli ürünü olan Bursa siyah inciri, 152 kırsal mahallede 10 binden fazla üreticinin toplam 30 bin dekar alandaki bahçelerinde emek vermesiyle yetiştiriliyor.

Bursa'da üretilen, uzun raf ömrü, iri ve dolgun dış görüntüsü ve tadıyla "dünyanın en kaliteli inciri" kabul edilen Bursa siyah incirine Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili verilmesi üreticiler ve ihracatçılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Türkiye'nin AB nezdinde tescillenen 26'ncı coğrafi işaret tescilli ürünü olan Bursa siyah inciri, 152 kırsal mahallede 10 binden fazla üreticinin toplam 30 bin dekar alandaki bahçelerinde emek vermesiyle yetiştiriliyor.

Bursa'da üretilen, uzun raf ömrü, iri ve dolgun dış görüntüsü ve tadıyla "dünyanın en kaliteli inciri" kabul edilen Bursa siyah incirine Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili verilmesi üreticiler ve ihracatçılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Türkiye'nin AB nezdinde tescillenen 26'ncı coğrafi işaret tescilli ürünü olan Bursa siyah inciri, 152 kırsal mahallede 10 binden fazla üreticinin toplam 30 bin dekar alandaki bahçelerinde emek vermesiyle yetiştiriliyor.

Bursa'da üretilen, uzun raf ömrü, iri ve dolgun dış görüntüsü ve tadıyla "dünyanın en kaliteli inciri" kabul edilen Bursa siyah incirine Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili verilmesi üreticiler ve ihracatçılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Türkiye'nin AB nezdinde tescillenen 26'ncı coğrafi işaret tescilli ürünü olan Bursa siyah inciri, 152 kırsal mahallede 10 binden fazla üreticinin toplam 30 bin dekar alandaki bahçelerinde emek vermesiyle yetiştiriliyor.

Bursa'da üretilen, uzun raf ömrü, iri ve dolgun dış görüntüsü ve tadıyla "dünyanın en kaliteli inciri" kabul edilen Bursa siyah incirine Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili verilmesi üreticiler ve ihracatçılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Türkiye'nin AB nezdinde tescillenen 26'ncı coğrafi işaret tescilli ürünü olan Bursa siyah inciri, 152 kırsal mahallede 10 binden fazla üreticinin toplam 30 bin dekar alandaki bahçelerinde emek vermesiyle yetiştiriliyor.