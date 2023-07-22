Büyük kampanya için son gün geldi çattı! Gelir belgesiz, tek SMS'le kredi verilecek: Şartlara uyan kaçırmasın

Eğer nakit ihtiyaçlarınızı karşılamak istiyorsanız başvuru tarihini kaçırmayın! Bu banka nakit ihtiyaçlarına destek olacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

NAKİT İHTİYACI DESTEĞİ BAŞLADI

Akbank tarafından bildirilen son haberlere göre iki gün içinde Direkt Kredi başvurusu yapan müşteriler uygun faiz oranlarından faydalanarak nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Akbank kredi kampanyasından faydalanmak için kredi puanının 1200 ve üstü olması gerekiyor ve banka şubesine gitmelerine gerek olmadan başvurularını oluşturabiliyor.





Kredi onayı alan müşteriler ödemelerini anında alabiliyor. Başvurular mobil uygulama üzerinden ya da telefondan 4425 numarasına Kredi yazıp boşluk bırakarak kimlik numarasını yazarak yapılabiliyor. Aynı zamanda 444 25 25 numaralı telefondan da kredi başvurusu yapılabiliyor. İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak müşteriler her saat başvurularını mobil uygulama üzerinden yapabilirler. Başvurular dakikalar içinde sonuçlanıyor. Emekli müşteriler, sigortası olanlar, devlet memurları da ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanabiliyor.