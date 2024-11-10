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Büyük Önder Atatürk, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Hologram ile Anıldı

Atatürk, vefatının 86. yıl dönümünde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel bir hologram gösterisiyle anıldı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 12:03
Büyük Önder Atatürk, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Hologram ile Anıldı

Atatürk, Havalimanında Hologram ile Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yıl dönümünde İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda özel bir hologram izletisiyle anıldı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Alp Er Tunga Ersoy, anma töreninde yaptığı açıklamada, "Hüzün ve minnet duygularımızın iç içe geçtiği bu günde, milletçe daima kalbimizde yaşattığımız Atatürk'ü kendi sesi ve görüntüsüyle izlemek tüm misafirlerimizle birlikte hepimizi çok derinden etkiledi," dedi.

Özel Hologram Gösterisi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen bu anlamlı törende, Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku'ndan bölümler okuduğu 3 dakikalık bir hologram izletisi gerçekleştirildi. Terminalin asma katından, 3 boyutlu hologram tekniğiyle canlandırılan konuşma, Atatürk'ün kendisini saygıyla ananlara canlı olarak hitap ediyormuş etkisi yaratarak havalimanında duygusal anlar yaşattı.

Okulların ara tatile girmesiyle terminalde bulunan çok sayıda yolcu, sirenlerle birlikte anma törenine eşlik etti. Giden yolcu katında, hava ve kara tarafından büyük ilgiyle izlenen gösteriye herkes büyük bir alkışla destek verdi. Tören, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki Atatürk büstü önünde saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Bu özel hologram izletisi, yarın aynı saatte tekrar canlandırılacak.

Gelecek Hedefler

Ersoy, Atatürk'ün manevi kızı olan Sabiha Gökçen'in adıyla anılan havalimanında, onun bizlere işaret ettiği hedeflere ulaşmak için tüm gayretle çalıştıklarını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yıl...

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yıl dönümünde İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda kendi sesiyle hazırlanan hologram izletisiyle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yıl...

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yıl dönümünde İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda kendi sesiyle hazırlanan hologram izletisiyle anıldı.

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