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Büyük ve Orta Boy İşletmelere Kripto Varlık Düzenlemesi Geldi

Kamu Gözetimi Kurulu, büyük ve orta boy işletmeler için kripto varlıkların muhasebeleştirilmesine ilişkin yeni düzenlemeler getirdi.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 09:39
Büyük ve Orta Boy İşletmelere Kripto Varlık Düzenlemesi Geldi

Kripto Varlıkların Muhasebeleştirilmesi İçin Yeni Dönem

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, büyük ve orta boy işletmelere yönelik önemli bir düzenleme yaptı. Bu düzenleme ile finansal raporlama standardına kripto varlıkların ölçümüne ve sınıflandırılmasına ilişkin muhasebe ilkeleri eklendi.

Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kurulun, söz konusu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemelerin altında, "Kripto Varlıklara İlişkin Değişiklikler" başlığıyla yayımlanan değişiklikler yer alıyor. Bu yenilikler, finansal raporlama süreçlerine dijital ve kripto varlık tanımlarını dahil ediyor.

Öne Çıkan Yenilikler

Yapılan değişiklikler kapsamında, dijital varlıklar ve kripto varlık tanımları ile birlikte, kripto varlıkların muhasebeleştirilmesi, sonraki ölçümü ve sunumu, ayrıca varlıklarda değer düşüklüğü gibi kritik unsurlar ayrıntılı bir şekilde ele alındı.

Bu düzenlemeler, işletmelerin kripto varlıkları daha sağlıklı bir şekilde yönetmesini ve daha şeffaf raporlamalar yapmasını sağlayacak.

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