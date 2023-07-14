Büyükşehirde toplu taşımaya büyük zam! Resmen başladı: İşte yeni bilet ücretleri

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, artan maliyetler sebebiyle şehir içi toplu ulaşım hizmetlerine zam yapma kararı aldı. 6 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak olan yeni tarifelerle birlikte ulaşım ücretlerinde yüzde 41 ila 43 oranında artış yapıldığı duyuruldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü (UKOME) tarafından yapılan toplantıda, toplu taşıma ücretlerinin zam oranları belirlendi. Buna göre, şehir içi otobüs ücretleri tam tarife için 6,95 TL'den 9,80 TL'ye, öğrenci tarifesi ise 3,50 TL'den 5,00 TL'ye yükseltildi. Ayrıca Başpınar tarifeleri de aynı oranda arttırıldı.





Belediye yetkilileri, bu zam kararının artan işletme maliyetlerini dengelemek ve daha sürdürülebilir bir toplu ulaşım hizmeti sunabilmek amacıyla alındığını belirtti. Yüksek maliyetlerin, yakıt, bakım, işletme giderleri ve personel maaşları gibi unsurlar üzerindeki baskısının belediyeleri zorladığı ve zamların kaçınılmaz hale geldiği ifade edildi.

Yapılan zam kararıyla birlikte, Gaziantep'te toplu taşıma hizmetlerini kullanan vatandaşlar ve öğrenciler, daha yüksek ücretler ödemek durumunda kalacaklar. Bu durum, özellikle düşük gelirli bireyler ve öğrenciler için ek bir mali yük oluşturabilir.

Zam kararının ardından, belediyenin toplu ulaşım hizmetlerindeki maliyet artışına karşı nasıl bir yol izleyeceği ve alternatif çözümler üzerinde çalışıp çalışmadığı ise belirsizliğini koruyor. Ancak, belediyenin gelir ve giderleri dengede tutmak adına bu tür zamlara başvurduğu ve bu trendin diğer belediyeler arasında da yaygın olduğu gözlemlenmektedir.