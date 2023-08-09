Çalışan annelere erken emeklilik imkanı! Özellikle bu şartlar aranacak

Çalışan anneler için emeklilik yolu açıldı! Bu şartları taşıyan anneler erken emekli olabilecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇALIŞAN ANNELERE ERKEN EMEKLİLİK

Meclise sunulacak yeni torba yasanın içinde çalışan annelerin çocuk sayılarına göre erken emekli olması yer alacak. AKP seçim beyannamesi kapsamında Aile Koruma Kalkanı Programı hayata geçirilecek. Meclis açıldıktan sonra yeni program torba yasa olarak meclise sunulacak. Yasanın Ekim ayında sunulması bekleniyor. Bu yasaya göre çalışan annelere yıpranma payına benzer bir model uygulanacak ve çocuk sayısına göre emeklilik süresinden düşülecek. Kadınların prim gün sayılarında da çocuk sayılarına göre indirim yapılması bekleniyor.





Annelerin hem iş hayatına hem aile hayatına daha rahat adapte olabilmesi için düzenlenen durumlar arasında bakıcı desteği de yer alıyor. Bakıcı desteğiyle birlikte kadınlar iş hayatında daha aktif rol oynayabilecek. Aynı zamanda ev hanımları da isteğe bağlı sigorta ödemesi yaparak emekli olma hakkı elde edecek. Ev hanımlarının prim ödemelerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. AKP seçim beyannamesinde kadınlarla ilgili konuya şu sözlerle yer verilmişti; 'Kadınların çalışma hayatı girişi kolaylaşması ve kadın istihdamının teşvik edilmesi için esnek çalışma olanakları artarak, kadın kooperatifleri güçlenecek, çocuk bakım hizmetleri ve ihtiyaca yönelik mesleği eğitim programları hayata geçirilecek.'