Çalışan emeklilere Cumhurbaşkanı jesti geliyor: Bizzat talimat verdi

Türkiye'de, 5 bin liralık emekli ikramiyesinden yararlanamayan milyonlarca kişinin hayal kırıklığına sebep olan durum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müdahalesiyle yeni bir boyut kazandı. Çalışan emeklilerin talepleri, AK Partili yöneticiler tarafından Cumhurbaşkanı'na iletilirken, Erdoğan bu konuda önemli bir adım attı.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan'ın verdiği bilgilere göre, emekli ikramiyesinden yoksun kalan çiftçilerin ardından belediye meclisi, il genel meclisi üyeleri ve emekli muhtarların da bu haktan mahrum kalması, tepkilere neden oldu. İlk aşamada çiftçilerin durumu düzeltilmeye çalışıldı, ancak bu çözüm diğer kesimleri kapsam dışında bıraktı.





Çalışan emeklilerin yaşadığı mağduriyeti gidermek amacıyla AK Parti yöneticileri, konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşıdı. Bu görüşme sonrasında parti yöneticileri, "İstisnalar sıkıntı yaratıyor. Emeklilere verdiğimiz ikramiye değil, istisnalar konuşuluyor. Şimdi belirli bir kesime ikramiye verirsek, dışında kalanlar tepki gösterecek. Tüm emeklileri kapsayan bir düzenleme yapalım" önerisini iletti.

Erdoğan'ın, bu öneriye olumlu yaklaştığı ve maliyet hesaplarına önem verdiği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı, Hazine ve Maliye Bakanı ile Çalışma Bakanı'ndan konunun tekrar değerlendirilmesi ve kapsam dışında kalan emeklilerin ikramiye alabilmesi için çalışma yapılması talimatını verdi. Bu çerçevede, hızlı bir şekilde tamamlanması istenen çalışma olumlu sonuç verirse, tüm emeklilere eşit bir şekilde ikramiye verilmesini sağlayacak düzenleme, yakın gelecekte Meclis Başkanlığı'na sunulacak torba yasa teklifi içine konulacak.