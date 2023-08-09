Çalışan tüm EYT'liler dikkat! Maaş ve tazminat hesabında bu detayı kimse bilmiyor

Emeklilik sonrası çalışma seçenekleri, kıdem tazminatınızı etkileyebilir.

EMEKLİNİN KIDEM TAZMİNATI HAKLARI





Emeklilik sonrası aynı iş yerinde çalışmaya devam etmek isteyenler, işten ayrıldıklarında son aldıkları brüt ücret üzerinden tazminat talep edebilirler. Ancak destek primi ödeyerek emekli aylığını kesmeden çalışanlar, kıdem tazminatı talep edememektedir.

Eğer emekli aylığını keserek çalışmaya devam ederseniz, istediğiniz zaman işten ayrılarak kıdem tazminatı talebinde bulunabilirsiniz. Yargıtay kararlarına göre, tüm çalışma dönemine ait kıdem tazminatınızı alma hakkınız bulunmaktadır.

Kıdem tazminatı hakkınızda dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta, zaman aşımı süresidir. İşten ayrıldığınız tarihten itibaren bu süre işlemeye başlar. Özel sektörde çalışanlar son iş yerlerindeki süreleri üzerinden tazminat alabilirken, kamuda çalışanlar kamudaki çalışma sürelerini esas alarak haklarını talep edebilirler.

Emeklilikte yaşa takılanlar da emekli olduktan sonra çalışmaya devam ederken izin, ihbar ve kıdem gibi haklarını korurlar.

İşveren, emekliliğe hak kazanan bir işçiyi emeklilik nedeniyle işten çıkararak iş akdini sonlandıramaz. Emeklilik nedeniyle işten çıkarılanlar durumu değerlendirip gerekirse iş mahkemesine başvurabilirler.

Emeklilik sonrası çalışma seçenekleri ve kıdem tazminatı hakları, işçi ve işverenlerin dikkat etmesi gereken önemli hususlardır. Bu detaylar, çalışanların emeklilik sonrası iş yaşamını şekillendirirken haklarını korumalarını sağlamaktadır. Emeklilik sonrası çalışma tercihleri ve kıdem tazminatı hakları, çalışanlar için önemli bir dengeyi temsil ediyor, bu seçimler emeklilik sonrası iş yaşamının şekillenmesinde kritik bir rol oynuyor.