Çalışana emekliye ballı kaymaklı destek! Yok gibi faizle tam 50.000 TL'yi kapın

PTT, Türkiye'deki ekonomik krizde nakit ihtiyacı olan vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. PTT'nin AktifBank işbirliği ile düzenlediği destek ödemeleri kampanyası kapsamında, düşük faizli kredi imkanı sunuluyor ve başvurular yarın 09.00'da başlayacak.

KAMPANYA DETAYLARI

Türkiye'deki ekonomik koşullar altında, nakit ihtiyacı olan milyonlarca vatandaşa önemli bir destek sağlamak amacıyla PTT ve AktifBank işbirliğiyle düzenlenen düşük faizli kredi kampanyası duyuruldu. Kampanya kapsamında her vatandaş, TC kimlikle başvurarak 50.000 TL'ye kadar düşük faizli kredi fırsatından yararlanabilecek.

50.000 TL'ye kadar olan kredi tutarı, 36 aya kadar taksitlendirilebilecek ve aylık ödeme miktarı 3566 TL olacak. Böylece, vatandaşlar aylık ödeme yüklerini daha rahat bir şekilde karşılayabilecekler.

Toplam geri ödeme tutarı ise 128.376 TL olarak belirlendi. Bu tutar, düşük faizli kredi avantajıyla, ihtiyaç sahibi vatandaşların finansal yüklerini hafifletmeyi amaçlıyor. Kampanyadan faydalanmak isteyenler, PTT şubelerine başvurarak kolayca işlemlerini tamamlayabilecekler.

Kampanyanın PTT ve AktifBank işbirliğiyle gerçekleştirilmesi, güvenilir ve güçlü bir finansal altyapının sağlanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, diğer bankalardaki sıkı kredi koşullarına alternatif olarak sunulan bu düşük faizli kredi imkanı, vatandaşların ihtiyaçlarına daha uygun ve erişilebilir bir seçenek sunuyor.

Kampanya ile ilgili tüm detaylı bilgiler, PTT'nin web sitesi ve PTT şubelerinden alınabilecek. Bu sayede, vatandaşlar güncel bilgilere kolayca erişerek kampanyadan en iyi şekilde faydalanma şansına sahip olacaklar. PTT'nin destek ödemeleri kampanyası, ülke ekonomisine katkı sağlamak ve vatandaşların finansal sıkıntılarını hafifletmek amacıyla önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor. AktifBank işbirliğiyle düzenlenen bu kampanya, ihtiyaç sahibi vatandaşlara daha güçlü bir finansal destek sunarak, ekonomik dengenin korunmasına ve vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlayacak.