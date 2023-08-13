Çalışanı, emeklisi bayram edecek! 2 yıl ödemesiz 40.000 TL hibe başvuruları açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesinde yaptığı açıklamada toplam 190 bin TL kredi desteği verileceğini duyurdu. Verilen kredi durumunda 40 bin TL hibe şeklinde veriliyor ve geri ödenmesi gerekmiyor. Kalan 150 bin TL faizsiz ve aynı zamanda 2 yıl geri ödemesi erteleniyor. Böylece vatandaşlar 3125 TL'yi 48 ay üzerinden taksitle ödüyor.

Kredi desteği için başvuran kişinin en az 18 yaşında olması gerekmektedir. Ayrıca herhangi bir gelir belgesi istenmemektedir. Çalışan ya da çalışmayan herkes bu krediden yararlanabilir.

"Evlenmeyi düşünen gençlere özel ödenek"





Evlenmeyi planlayan gençlerin de söz konusu kredi seçeneğini kullanabilecekleri bildirildi. 40 bin TL'nin bir kısmı evlilik için çeyiz olarak veriliyor. Bu sayede evlilik düşünen gençler düğün masraflarını rahatlıkla karşılayabilir.

Başvurular nereye ve ne zaman yapılır?

Kredi başvuruları kamu bankaları aracılığıyla yapılabilmektedir. Başvurular Aile ve Gençlik Bankası'nın aracılığı ile yapılabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kredi kampanyası desteği eylül ayından itibaren hesaplara aktarılacağını açıkladı. Bu nedenle başvurmayı düşünen vatandaşların bir an önce harekete geçmesi gerekiyor.

Başvuruların kamu bankalarına yapılacağı vurgulanırken, krediler eylül ayında hesaplara geçmektedir. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin erken başvurması önemlidir.