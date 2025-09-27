Cam Kemik Hastası Hamza Mesut Ağır, Doktorluk Hayalini Gerçekleştiriyor

Doğuştan cam kemik hastası 24 yaşındaki Hamza Mesut Ağır, annesinin desteğiyle Lokman Hekim Üniversitesi'nde intörn doktor oldu; hedefi psikiyatri uzmanlığı ve rol model olmak.

MAŞALLAH DAĞ - Doğuştan cam kemik hastalığıyla (osteogenesis imperfecta) yaşayan 24 yaşındaki Hamza Mesut Ağır, yıllarca süren tedavi süreçleri ve karşılaştığı zorluklara rağmen tıp eğitimini sürdürüyor. Ankarada ikamet eden Ağır, Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi olarak intörnlük dönemine başladı.

Çocukluk yılları ve mesleğe yöneliş

Ağır, çocukken hastanelerde geçirdiği günlerin mesleki tercihinde belirleyici olduğunu belirtiyor. "Hem mesleğim yönüyle hem günlük hayat olarak insanlarla daha kolay empati kurabilme, tam anlamıyla karşıdakini anlayabilme yönünde bana çok şey kattığını düşünüyorum" diye konuştu. Lise yıllarında çevresi ve doktorlarla yapılan konuşmalar sonucunda tıp mesleğine karar verdiğini aktardı.

Ön yargılar, fiziki engeller ve annenin desteği

Ağır, eğitim yolculuğunda en büyük zorlukların ön yargılar ve fiziki koşullar olduğunu vurguladı: "'Yapabilir mi, yapamaz mı?' ön yargısıyla iletişime başladığınızda hem eğitimden aldığınız verim hem de moral olarak olumsuz etkileniyorsunuz." Bu süreçte en büyük desteğinin annesi Hatice Ağır olduğunu söyledi. Annesi, her gün onu okula götürüp getirerek hem fiziksel hem de manevi destek sağladı.

Hedef: Psikiyatri ve rol model olmak

İnsanlarla iletişim kurmayı seven Hamza, psikiyatri alanında uzmanlaşmak istediğini ve engelli bireylere rol model olmayı amaçladığını söyledi. "Psikiyatrik semptomları tedavi ettiğinizde mesleki tatminin çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum" diyerek seçtiği alanın hem kişisel hem de toplumsal önemine dikkat çekti.

Ailenin mücadelesi ve annenin çağrısı

Oğlu için yıllarca mücadele eden Hatice Ağır, en çok insanların bakış açılarının zorladığını anlattı: "Kucağında bir engelli çocuk olarak görüyorlardı. 'Okumaya ne gerek var?' diyorlardı." Oğlunun hayatına renk kattığını ve Hamza'nın beyaz önlük giymesinin kendisi için büyük gurur kaynağı olduğunu belirtti. Benzer durumda olan annelere de "Asla pes etmesinler" diye seslendi.

Üniversitede erişilebilirlik çalışmaları

Lokman Hekim Üniversitesi Ankara Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Barış Ecevit Yüksel, engelli öğrencilerin karşılaştığı engelleri ortadan kaldırmak için yapılan düzenlemeleri anlattı. Yüksel, görme, duyma ve fiziksel engelliler için özel uygulamalar yürütüldüğünü, hastane ve üniversite binasında erişilebilirliğin sağlandığını ve Hamza özelinde eğitim ile ulaşılabilirlik açısından gerekli düzenlemelerin yapıldığını söyledi.

Hamza Mesut Ağır, azmi ve ailesinin desteğiyle tıp eğitimine devam ederken, engellilere örnek olmayı ve psikiyatri alanında hizmet vererek toplumda fark yaratmayı hedefliyor.

Doğuştan cam kemik hastalığıyla (osteogenesis imperfecta) yaşamını sürdüren 24 yaşındaki intörn doktor Hamza Mesut Ağır, çocukluk yıllarında sık sık hastanelerde tedavi görürken şekillenen "hekimlik" hayalini gerçeğe dönüştürdü. Ağır, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

