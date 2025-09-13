Çanakkale'de Çeltik Hasadı Tarla Günü: Damla Sulama ve Su Yönetimi Öne Çıktı

Eğridere köyünde düzenlenen "Çeltik Hasadı Tarla Günü" etkinliğinde, damla sulama teknolojisi ve su yönetiminin önemi ön plana çıktı. Programa Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, milletvekili ve çok sayıda kurum temsilcisi katıldı.

Su ve damla sulama vurgusu

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, su kaynaklarının korunmasının zorunluluğuna dikkat çekti. Gizligider, "İzinsiz kuyular vasıtasıyla çektiğimiz su, muhtemelen torunlarımızın suyu. Evlatlarımızın suyunu geçeli çok oldu. Bizim artık suyun değerini damla damla bilmemiz gerekiyor." sözleriyle uyarıda bulundu.

Gizligider ayrıca ülke genelinde son 30 yıl ortalaması ile geçen yılın yağış ortalaması karşılaştırmasında yüzde 26 düşüş olduğunu belirterek, su yönetiminde üreticilerin ve kurumların ortak sorumluluğunu vurguladı.

Çanakkale örneği: Teknoloji ve planlı üretim

Vali Ömer Toraman, Çanakkale'nin verimli toprakları ve üretken insan kaynağı ile bir üretim merkezi olduğunu söyledi. Toraman, kentin nüfusunun yaklaşık %38'inin kırsalda yaşamasını avantaj olarak nitelendirirken, iklim değişikliğine karşı alınacak önlemler kapsamında "Yapacağımız planlamada birinci sıraya suyu yazacağız. Suya göre üretim yapacağız." dedi.

Toraman, Bakanlığın destekleriyle tanıtılan damla sulama uygulamalarına dikkat çekerek, Çanakkale'de 180 bin dekarlık silajlık mısır üretiminin 150 bin dekarlık kısmının damla sulama ile sulandığını ve il genelinde bu sene çeltikte 95 bin dekar ekiliş olduğunu, ancak damla sistemiyle çeltikte yalnızca 3 bin dönüm alanda sulama yapıldığını söyledi ve bunun artırılması gerektiğini ifade etti.

Planlı üretim hamlesi

Gizligider, Türkiye'nin tarımda planlı üretime geçtiğini belirterek, "2024 yılı itibarıyla hayvansal üretimde, 2025 yılı itibarıyla bitkisel üretimde artık planlı üretime geçtik." değerlendirmesini paylaştı. Aynı zamanda aşırı sulamanın tuzlanma gibi riskleri beraberinde getirdiğine dikkat çekti.

Etkinlik ve destekler

Programda, Gümüşçay Belediye Başkanı Hasan Kırım ile Tarım Orman Bakanlığı Genç Çiftçi Konseyi Çanakkale Temsilcisi Ömer Mert Ergün, Bakan Yardımcısı Gizligider'e günün anısına hediye verdi.

Ayrıca, orman yangınlarından etkilenenlere yönelik destek kapsamında 6 arıcıya 707 kovan, 5 yetiştiriciye 134 küçükbaş hayvan dağıtıldı. Program dua ve kurban kesimiyle devam edip, bir üretici tarlasında çeltik hasadı gerçekleştirildi; Vali Toraman, Bakan Yardımcısı Gizligider ve Milletvekili Ayhan Gider hasat makinesine bindi.

Katılımcılar

Etkinliğe İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, AK Parti İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Altındağ, belediye başkanları, oda başkanları ve üreticiler katıldı.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider de küresel ısınmanın etkilerine dikkat çekerek, bazı bölgelerde içme, bazı bölgelerde sulama suyu sıkıntısı yaşandığını hatırlattı ve üretimde su önceliğinin altını çizdi.

