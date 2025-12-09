DOLAR
Çanakkale-Karaköy Barajı: Yıllık 97 Milyon Lira Ekonomik Katkı

Çanakkale-Karaköy Barajı, 444 milyon lira maliyetle tamamlandı; 9.380 dekar modern sulamayla buluşup ülke ekonomisine yıllık 97 milyon lira katkı sağlayacak.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 13:51
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 13:51
Çanakkale-Karaköy Barajı tamamlandı: Bölgeye ve ekonomiye önemli katkı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de inşa edilen Çanakkale-Karaköy Barajı projesinin tamamlandığını duyurdu. Proje, bölgenin su depolama kapasitesine ve tarımsal üretime önemli katkı sağlayacak.

Yumaklı'nın açıklamasına göre baraj 444 milyon lira maliyetle bitirildi ve 39 metre yüksekliğiyle bölgenin öne çıkan su depolama yapılarından biri oldu.

BaraJın tarıma ve ekonomiye etkisi

Baraj bünyesindeki sulama projeleriyle 9 bin 380 dekar tarım arazisi modern sulamayla buluşturulacak. Bu düzenlemeyle alanın verimliliğinin artması ve üretim kapasitesinin yükselmesi bekleniyor.

Yumaklı, projenin sağlayacağı ekonomik katkıya dikkat çekerek, barajın ülke ekonomisine yıllık 97 milyon lira katkı sunacağını belirtti. Açıklamasını 'Bereketli olsun' sözleriyle sonlandırdı.

