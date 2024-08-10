Çanakkale ve Iğdır'daki Enerji Santralleri Özelleştiriliyor

Özelleştirilecek Enerji Santralleri
Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait rüzgar ve hidroelektrik santralleri, özelleştirme sürecine girdi. Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki rüzgar enerji santrali (RES) ve Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Gaziler Hidroelektrik Santrali (HES), bu kapsamda yapılandırılacak.
Cumhurbaşkanlığı Kararları Yayınlandı
Özelleştirme kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kararlar doğrultusunda, Bozcaada'daki rüzgar santralinin mülkiyet devri dışında, işletme hakkının verilmesi, kullanım izninin devri veya gelir ortaklığı modeliyle özelleştirilmesi planlanıyor.
Gaziler HES ve Diğer Santraller de Kapsamda
Benzer şekilde, EÜAŞ'a ait Iğdır'nın Tuzluca ilçesindeki Gaziler HES ile bu santralin kullandığı taşınmazlar da özelleştirme sürecine dahil edildi. Özelleştirme Yüksek Kurulu, Kırıkkale'nin Merkez ilçesindeki Kapulukaya HES’in de özelleştirilmesini uygun buldu.
Özelleştirme Süresi
Çanakkale, Iğdır ve Kırıkkale'deki enerji santrallerinin özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2027 tarihine kadar tamamlanması öngörülüyor.
İtirazlar Reddedildi
Özelleştirme programında yer alan Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki taşınmazlara ve Ankara'nın Çankaya ilçesindeki imar planı değişikliklerine dair itirazlar ise reddedildi.