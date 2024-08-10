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Çanakkale ve Iğdır'daki Enerji Santralleri Özelleştiriliyor

Bozcaada ve Tuzluca'daki rüzgar ve hidroelektrik santralleri özelleştirme programına dahil edildi.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 11:24
Çanakkale ve Iğdır'daki Enerji Santralleri Özelleştiriliyor

Özelleştirilecek Enerji Santralleri

Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait rüzgar ve hidroelektrik santralleri, özelleştirme sürecine girdi. Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki rüzgar enerji santrali (RES) ve Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Gaziler Hidroelektrik Santrali (HES), bu kapsamda yapılandırılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kararları Yayınlandı

Özelleştirme kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kararlar doğrultusunda, Bozcaada'daki rüzgar santralinin mülkiyet devri dışında, işletme hakkının verilmesi, kullanım izninin devri veya gelir ortaklığı modeliyle özelleştirilmesi planlanıyor.

Gaziler HES ve Diğer Santraller de Kapsamda

Benzer şekilde, EÜAŞ'a ait Iğdır'nın Tuzluca ilçesindeki Gaziler HES ile bu santralin kullandığı taşınmazlar da özelleştirme sürecine dahil edildi. Özelleştirme Yüksek Kurulu, Kırıkkale'nin Merkez ilçesindeki Kapulukaya HES’in de özelleştirilmesini uygun buldu.

Özelleştirme Süresi

Çanakkale, Iğdır ve Kırıkkale'deki enerji santrallerinin özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2027 tarihine kadar tamamlanması öngörülüyor.

İtirazlar Reddedildi

Özelleştirme programında yer alan Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki taşınmazlara ve Ankara'nın Çankaya ilçesindeki imar planı değişikliklerine dair itirazlar ise reddedildi.

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