Çanakkale'de toplu ulaşıma yüzde 75 zam geldi

Çanakkale Belediye Meclisi'nin Eylül ayındaki olağan toplantısına Belediye Başkanı olarak görevde bulunan Ülgür Gökhan başkanlık etti. Toplantıda güncel gündem ve yerel toplu taşımanın yaygınlaştırılması ele alındı. Meclisin ikinci oturumunu ise başkan yardımcısı olarak görev yapan İrfan Mutluay tarafından yönetildi.

Belediye Meclisi'nde yeni tarife artışı, yüksek akaryakıt fiyatları, yüksek lastik, yedek parça ve bakım enflasyonu ve asgari ücret nedeniyle artış gösteren personel ücretleri gerekçe gösterilerek ikinci meclis oturumunda oy çokluğu ile kabul edildi.

"Kampüs içinde taşıma ücretleri yüzde 75 zamlandı.."





Bunun sonucunda; şehir içi de dahil olmak üzere Güzelyalı, Dardanos ve Çınarlı'da yolcuların tam ücreti yüzde 41,67 artışla 12 liradan 17 liraya çıktı. Ayrıca aynı güzergahtaki öğrencilerin ücreti de yüzde 66,67 artış ile birliktye 6 liradan 10 liraya çıktı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) kampüs içi yolcu ücretleri yüzde 75 artışla 2 liradan 3,50 liraya çıkarıldı.