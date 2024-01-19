CarrefourSA marketlerde yumurta 36, tereyağı 114 TL TL’ye düşüyor! Tüm temel gıdalarda indirim başladı

CarrefourSA marketlerde uygun fiyatlarla bir çok gıda ürünü satışa çıkartıldı. Başlatılan kampanya doğrultusunda yoğurt, süt, beyaz peynir, kaşar peynir, zeytin, yumurta, şeker, meyve suyu, deterjan ürünleri ne alırsanız CarrefourSA'da çok uygun fiyatlara satışta. Özellikle temel gıda ürünlerde başlatılmış olan ve 23 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek olan bu kampanyada; yumurta, tereyağı, peynir ve baklagillerinin fiyatı şok etti! İşte 18 Ocak tarihinde başlayan 23 Ocak 2024 tarihine kadar devam eden Carrefoursa aktüel ürünlerin detayları...

TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ DİP FİYATA DÜŞÜYOR

CarrefourSA marketler özellikle vatandaşların en sık ihtiyacı olduğu temel gıda ürünlerinde birbirinden farklı indirim kampanyalarını sunmaya devam ediyor. 18 Ocak 2024 tarihinde başlatmış olduğu bu kampanyası ile birlikte vatandaşlar Carrefour bio organik yumurta 6'lıyı 48,50 TL’den 36 TL’ye, Carrefour tereyağı 500 gr 114,50 TL’ye, Carrefour nohut 1 kg 41,50 TL’ye, Carrefour kırmızı mercimek ithal 29,50 TL’ye satın alabilecek. Bu ürünlerin stok adetlerinin ise sınırlı olduğu belirtildi.

Yumurta, tereyağı, nohutun yanı sıra Carrefour otlu beyaz peynir 82,50 TL, Carrefour süzme peynir 500 gr 59,50 TL, Carrefour kaşar peyniri 147,50 TL, Carrefour yarım yağlı Süt 1 litre 22,50 TL, Carrefour ayçiçek yağı 1 litre 42,50 TL’ye satılacak. Sizlerde birbirinden uygun fiyatlarla CarrefourSA marketlerin Carrefour ürünlerini satın almak istiyorsanız; muhakkak CarrefourSA karta sahip olmanız gerekiyor. CarrefourSA karta sahip olan vatandaşlar başlatılan bu indirim kampanyası sayesinde yaşadı!















