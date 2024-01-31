Çay 109, bulaşık makinesi tableti 365 TL’ye düşüyor! Market önünde izdiham yaşandı

Uygun temel gıda ve hijyen ürünleri satın almak isteyen vatandaşların yüzüne bu sefer Çağdaş marketler güldü. Çağdaş marketler 29 Ocak itibari ile başlatmış olduğu indirim kampanyasıyla yoğurt, peynir, krem peynir, süt, çöp poşetleri, şampuan, çamaşır deterjanı, bulaşık makinesi kapsül gibi ürünleri indirimli şekilde satışa çıkardı. Sizlerde eğer birbirinden uygun fiyatlarla çay, kahve, yoğurt, tost peyniri, süt satın almak istiyorsanız muhakkak Çağdaş marketlerde uygun fiyatlarla 2 Şubat tarihine kadar satılacak olan bu ürünleri kaçırmayın. İşte Çağdaş marketler 29 Ocak 2 Şubat kataloğunda yer alan uygun fiyatlı ürünler…

ÇAY KAHVE YOĞURT ALMAK İSTEYENLER ÇAĞDAŞ MARKETLERE KOŞACAK

Çağdaş market tüm müşterilerine uygun fiyatlı temel gıda ürünleri sunma sözü vererek, vatandaşın ihtiyacı olduğu bir çok ürünü uygun fiyatlarla satışa çıkardı. Yayınlamış olduğu aktüel ürünler kataloğunda yoğurt 3 kg 79,95 TL, bahçıvan tost peyniri 600 gr 126,90 TL, krem peynir 39,90 TL, Yörükoğlu yarım yağlı UHT süt 1 litre 22,90 TL, Doğuş siyah filiz çay 1 kg 109 50 T,L Jacobs Barista filtre kahve 225 gr 99,50 TL, Milka tablet çikolata çeşitleri 22,90 TL ve içecek çeşitleri ise 19,50 TL’ye satışta olacak.

ÇAMAŞIR DETERJANI, BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI UYGUN FİYATLARLA SATIŞTA

Temel gıda ürünlerinin yanı sıra temel hijyen ürünlerinde de indirim kampanyasına imza atan Çağdaş marketler, Doğuş şampuan çeşitleri 400 ML’yi 59,90 TL’ye, Kotex süper eko çeşitlerini 49,90 TL’ye, Signal diş nazik bakım 1 + 1’e 59,90 TL’ye, Koroplast çöp poşeti çeşitlerini 27,90 TL’ye, Fairy hepsi bir arada tablet limon 84’lü 365,90 TL’ye ve son olarak Tursil çamaşır deterjanı 33 yıkamayı 98,90 TL’ye satışa çıkardı.



