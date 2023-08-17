Çay stoğu yapmayan yeni fiyattan alacak! Çay fiyatlarına çok büyük zam geldi

Akaryakıt fiyatları yükseldikten sonra çay fiyatları da yükseldi. Çaykur, 8 Haziran'da kuru çaya yüzde 43 oranında zam yaptı. Çaykur, aldığı yeni karar gereği 4 Temmuz'da yüzde 9,5'lik ikinci bir zam daha gerçekleştirdi.

ÇAYA YIL İÇİNDE ÜÇÜNCÜ ZAM





15 Ağustos'ta %4,5'lik üçüncü bir artış oldu. Böylece Çaykur'da kuru çay fiyatı 8 Haziran'dan bu yana son üç ayda yüzde 63,6 arttı.

Eylül ayında çayın yeniden artması bekleniyor. Çaykur'un bu peş peşe zam kararı ise Türkşeker gibi fiyat artışlarını bölmeye ve birkaç aya yaymaya başladığına inanıyor.