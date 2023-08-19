Çay tiryakilerini isyan ettiren zam kararı! 1 kg çayın yeni fiyatını duyunca ağzınız açık kalacak

Türkiye'nin önde gelen çay üreticisi Çaykur, çayın tadının gitgide acılaştığı bir dönemde çay fiyatlarına üst üste üçüncü kez yüzde 4.5 oranında zam yaptı. Son üç ay içinde yapılan bu artışlarla birlikte Haziran ayından bu yana kuru çay fiyatlarında görülen yükseliş yüzde 63.6'ya ulaştı.



ÇAYA BİR KEZ DAHA ZAM GELDİ

8 Haziran'da başlayan büyük çay fiyatı artışları, 14 Temmuz'da yüzde 9.5 ve son olarak 15 Ağustos'ta yüzde 4.5'lik üçüncü bir zamla hız kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Temmuz ayı verilerine göre, "çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri"nde aylık bazda fiyat artış oranı yüzde 15.4 olarak kaydedildi. Bu artışlarla çay fiyatlarındaki yükseliş trendi dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Bu üçüncü zam dalgası, çayın popüler içecekler arasındaki yerini daha da sorgulanır hale getiriyor. Çay, Türkiye'nin kültürel bir ikonu olarak bilinirken, ardı ardına gelen zamlar tüketicilerin ekonomik yükünü artırıyor. Özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan çayın fiyatlarındaki bu hızlı yükseliş, hane bütçelerine olumsuz etkiler yaratabilir.