Çayırhan Termik Santrali Özelleştiriliyor

Çayırhan Termik Santrali Özelleştirilme Süreci Başladı

Çayırhan Termik Santrali ile Çayırhan Linyit İşletmesi'ne ait taşınırlar ve taşınmazlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından özelleştirilecek.

Özelleştirme Detayları

İlgili duyuru, Özelleştirme İdaresi’nin resmi internet sitesinde yayımlandı. Özelleştirme işlemi, varlık satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek. Aynı zamanda, Elektrik Üretim AŞ adına kayıtlı "23405" ve "30963" numaralı maden ruhsatları ile bu ruhsatların kapsadığı maden sahaları, işletme hakkının verilmesi yöntemiyle bir bütün olarak özelleştirilecektir.

İhale Koşulları

Özelleştirmeye yönelik ihale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedeli 200 bin lira, geçici teminat bedeli ise 150 milyon lira olarak belirlendi. İhaleye katılım göstermek isteyenler için son teklif verme tarihi 4 Aralık 2024 olarak belirlendi.

Teklif Süreci

İhalede, birden fazla teklif sahibi ile kapalı zarfla teklif alma ve müzakereler yapmak suretiyle pazarlık usulü uygulanacaktır. Kazanan ihale, pazarlık görüşmelerine devam eden teklif sahiplerinin katılımı ile gerçekleştirilecek olan açık artırma ile sonuçlandırılacaktır.