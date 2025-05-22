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ÇAYKUR 1500 Mevsimlik İşçi için Kura Çekimi Gerçekleştirildi

ÇAYKUR, 1500 mevsimlik işçi için Rize'de kura çekimi yaptı. 28 bin 447 başvuru arasından 1440 asil ve yedek isim belirlendi.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 22:10
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 22:10
ÇAYKUR 1500 Mevsimlik İşçi için Kura Çekimi Gerçekleştirildi

ÇAYKUR'da 1500 Mevsimlik İşçi İçin Kura Çekimi Yapıldı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalarında çalışacak 1500 mevsimlik işçi belirlemek amacıyla kura çekimi düzenledi.

Rize Gençlik Merkezi'nin konferans salonunda, 28 bin 447 kişinin başvurduğu kura çekimi, yerel bir televizyon kanalı tarafından canlı yayımlandı. Noter tarafından kura yönteminin açıklandığı tören sırasında, şeffaf kutunun boş olduğu da gösterildi.

Kura çekimi, çekilecek numaraların boş kutuya atılmasının ardından başladı. Çekiliş sonucunda, fabrikalarda çalışacak olan 1440 asil ve 1440 yedek isim belirlendi ve okundu.

Ayrıca, 60 kişilik çay eksperi kadrosuna yeterli sayıda başvuru yapılamadığı ifade edildi. Kura çekimi, saat 09.00'da başlayarak yaklaşık 12 saat sürdü. ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Hatinoğlu, daire başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve basın mensupları, çekimi takip etti.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalarında...

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalarında çalışacak mevsimlik işçilerin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalarında...

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalarında çalışacak mevsimlik işçilerin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

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