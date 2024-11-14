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ÇAYKUR'da 150 Bin Ton Kuru Çay Üretimi Gerçekleşti

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, bu yıl 783 bin ton yaş çaydan 150 bin ton kuru çay ürettiklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:12
ÇAYKUR'da 150 Bin Ton Kuru Çay Üretimi Gerçekleşti

ÇAYKUR'da Kuru Çay Üretimi Artışta

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, bu yıl yaptıkları yaş çay alımlarının 783 bin ton olduğunu ve bunun sonucunda 150 bin ton civarında kuru çay üretimi gerçekleştirdiklerini açıkladı. Alim, yaş çay sezonunun başarılı geçtiğini ve alımlarda sıkıntı yaşanmadığını belirtti.

Rekor Yaş Çay Alımı

Yusuf Ziya Alim, 2020 yılında 860 bin ton ile tarihinin en yüksek yaş çay alımını yaptıklarını hatırlatarak, bu yıl ise yaş çay alımında genel anlamda sorun yaşanmadığını vurguladı. Alim, kota ve kontenjan uygulamalarının az olduğunu ifade etti. Bu yıl, dönüm başına 600, 650 ve 750 kilogram olarak belirlenen tarihî yüksekliklerde alım yapıldığına dikkat çekti.

Yeni Ürünler ve Satış Hedefleri

Alim, bu yıl soğuk çay Didi için 110 milyon litrelik bir satış hedefi belirlediklerini ve şu ana kadar elde edilen verilerin bu hedefin üzerine çıkmayı beklediklerini aktardı. Ayrıca, beyaz çay alımlarına yönelik olarak 300 kilo beyaz çay alındığını belirten Alim, her türlü teşviki yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Gelecek Hedefleri

Kuru çay satışlarına yönelik yıl sonu hedefinin 132 bin ton olduğunu ifade eden Alim, bu aşamada 100 bin tonu geçtiklerini ve iki ay içinde hedeflerini gerçekleştireceklerini bildirdi. Yurt dışında bayilik alanlarını genişletme çalışmalarının sürdüğünü belirten Alim, iklim değişikliğinin çay üretimi üzerinde olumlu etkiler yaratacağını vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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