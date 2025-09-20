ÇAYKUR'dan Sert Tepki: Çayımıza Yönelik Talihsiz İfadeler Emektarları Yaraladı

ÇAYKUR'dan Açıklama: Çayımıza Yönelik İfadeler Emekçileri Yaralıyor

Genel Müdürlükten yazılı tepki: Tarihsel süreç ve sağlık vurgusu

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, son dönemde çayla ilgili kullanılan talihsiz ifadelerin hem kurum çalışanlarını hem de bu değeri üreten, bugünlere taşıyan emektar insanları derinden incittiğini belirten bir yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, 108 yıl önce Prof. Dr. Ali Rıza Erten tarafından yazılan bir makalede Doğu Karadeniz Bölgesi'nde çay yetiştirilebileceğine dair bilgiler yer aldığı hatırlatıldı. Ayrıca bölgedeki çay tarımını şekillendiren 407 sayılı Kanun'un 16 Şubat 1924'te çıkarıldığı, çayın getirdiği refah sayesinde kısa sürede bölgede hızlı bir sanayileşme ve istihdam süreci başladığı ifade edildi.

Açıklamada, bölgede üretilen çayın Türk halkının beğenisini kazandığı vurgulanarak, Türkiye, kişi başına çay tüketiminin yıllık 3,5 kilogram ile dünyada en fazla olduğu ülke haline geldiğine dikkat çekildi.

Bizler çalışmalarımızı sürdürürken yönetici odalarında bizden önce çalışmış yılgınlık nedir bilmeyen idarecilerin, çay fabrikalarında bizden önce çalışmış çaya aşık yürekli işçilerin, çay bahçelerinde bizden önce çalışmış dağ, taş, yamaç demeden bir oya işler gibi çay bahçelerini tesis eden çiftçilerin mücadelelerini yüreğimizde hissederek çalışıyoruz.

Açıklamada, son günlerde dile getirilen olumsuz söylemlere karşı tepki şu ifadelerle sürdürülüyor: Son günlerde kendi üretmiş olduğumuz değerlerimize yönelik dile getirilen talihsiz ifadelerin hem bizleri hem de bu değerleri üreten, bugünlere getiren emektar insanlarımızı fazlasıyla incittiğini belirtmek isteriz. Üstelik dünyadaki benzerlerinden farklı olarak kimyasal kullanılmadan üretildiği için sağlık bakımından bambaşka bir konumda bulunan kendi çayımıza yönelik bir tavrın söz konusu olmasını bu değere yapılmış büyük bir haksızlık olarak gördüklerini vurguladı.

Bütün değerlere sahip çıkılması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, Çay, hububat, meyve, beyaz eşya, araba örnekleri verilip, tüm kesimlerin birlik içinde hareket etmesi gerektiği belirtildi: "Bir ülkenin yükselmesi ve yücelmesinin yolunun da bu olduğu düşüncesindeyiz. İşçimizden girişimcimize, gençlerimizden aydınlarımıza kadar hepimizin aynı hedefte yol almaya devam etmesi dileğiyle."