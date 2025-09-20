ÇAYKUR'dan Sert Tepki: Çayımıza Yönelik Talihsiz İfadeler Emektarları Yaraladı

ÇAYKUR, çaya yöneltilen eleştirilerin emekçi üreticileri incittiğini bildirirken çayın tarihçesi, 407 sayılı Kanun ve kimyasal kullanılmadan üretim vurgulandı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 17:32
ÇAYKUR'dan Sert Tepki: Çayımıza Yönelik Talihsiz İfadeler Emektarları Yaraladı

ÇAYKUR'dan Açıklama: Çayımıza Yönelik İfadeler Emekçileri Yaralıyor

Genel Müdürlükten yazılı tepki: Tarihsel süreç ve sağlık vurgusu

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, son dönemde çayla ilgili kullanılan talihsiz ifadelerin hem kurum çalışanlarını hem de bu değeri üreten, bugünlere taşıyan emektar insanları derinden incittiğini belirten bir yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, 108 yıl önce Prof. Dr. Ali Rıza Erten tarafından yazılan bir makalede Doğu Karadeniz Bölgesi'nde çay yetiştirilebileceğine dair bilgiler yer aldığı hatırlatıldı. Ayrıca bölgedeki çay tarımını şekillendiren 407 sayılı Kanun'un 16 Şubat 1924'te çıkarıldığı, çayın getirdiği refah sayesinde kısa sürede bölgede hızlı bir sanayileşme ve istihdam süreci başladığı ifade edildi.

Açıklamada, bölgede üretilen çayın Türk halkının beğenisini kazandığı vurgulanarak, Türkiye, kişi başına çay tüketiminin yıllık 3,5 kilogram ile dünyada en fazla olduğu ülke haline geldiğine dikkat çekildi.

Bizler çalışmalarımızı sürdürürken yönetici odalarında bizden önce çalışmış yılgınlık nedir bilmeyen idarecilerin, çay fabrikalarında bizden önce çalışmış çaya aşık yürekli işçilerin, çay bahçelerinde bizden önce çalışmış dağ, taş, yamaç demeden bir oya işler gibi çay bahçelerini tesis eden çiftçilerin mücadelelerini yüreğimizde hissederek çalışıyoruz.

Açıklamada, son günlerde dile getirilen olumsuz söylemlere karşı tepki şu ifadelerle sürdürülüyor: Son günlerde kendi üretmiş olduğumuz değerlerimize yönelik dile getirilen talihsiz ifadelerin hem bizleri hem de bu değerleri üreten, bugünlere getiren emektar insanlarımızı fazlasıyla incittiğini belirtmek isteriz. Üstelik dünyadaki benzerlerinden farklı olarak kimyasal kullanılmadan üretildiği için sağlık bakımından bambaşka bir konumda bulunan kendi çayımıza yönelik bir tavrın söz konusu olmasını bu değere yapılmış büyük bir haksızlık olarak gördüklerini vurguladı.

Bütün değerlere sahip çıkılması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, Çay, hububat, meyve, beyaz eşya, araba örnekleri verilip, tüm kesimlerin birlik içinde hareket etmesi gerektiği belirtildi: "Bir ülkenin yükselmesi ve yücelmesinin yolunun da bu olduğu düşüncesindeyiz. İşçimizden girişimcimize, gençlerimizden aydınlarımıza kadar hepimizin aynı hedefte yol almaya devam etmesi dileğiyle."

İLGİLİ HABERLER

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kacır: Geçen yıl 10 binden fazla patent başvurusu — Patentle Türkiye 4. Ödül Töreni
2
Bakan Bolat: TEKNOFEST’te Savunmada 90 Bin İstihdam, 20 Milyar Dolar Üretim
3
Garanti Bankası müşterilerine acil duyuru! 3000 TL ödeme için bu şart
4
ÇAYKUR'dan Sert Tepki: Çayımıza Yönelik Talihsiz İfadeler Emektarları Yaraladı
5
Su Ürünlerinde Planlı Üretim 16 Türe Çıkarıldı
6
MIHAS 2025: Helal Sektör Ödülleriyle Sona Erdi
7
TEKNOFEST'te DENEYAP Makeathon: 31 Takım 'Akıllı Şehirler ve Ulaşım' İçin Yarıştı

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü