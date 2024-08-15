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ÇAYKUR Üçüncü Sürgün Çay Alımlarına Başladı

ÇAYKUR, üçüncü sürgün yaş çay alım sürecine girdi. Üreticilere kolaylık sağlayacak adımları hayata geçirecek.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 22:09
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 22:09
ÇAYKUR Üçüncü Sürgün Çay Alımlarına Başladı

ÇAYKUR’dan Üçüncü Sürgün Alım Müjdesi

ÇAYKUR, bu yıl üçüncü sürgün yaş çay alımlarına resmi olarak başlamıştır. ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, konuya dair yaptığı açıklamada, üreticilere destek olmak amacıyla tüm kaynaklarını seferber ettiğini duyurdu.

Üreticiler Üzerine Düşeni Yapmalı

Yapılan açıklamada, çay üreticilerin üçüncü sürgün boyunca tüm çaylarını satma imkanına sahip olduğu belirtildi. ÇAYKUR, bu süreçte alım şartlarını kolaylaştıracak tedbirler alacağını vurgulayarak, "Üreticilerimizin bu süreçte kurumsal olarak belirleyeceğimiz yöntemlere uymaları, çaylarının değerini bulması açısından son derece önemlidir. Ayrıca, çay toplama işlemlerini aceleye getirmemeleri gerektiğini düşünüyoruz." dedi. Üreticilere Güvencemiz Sürüyor

ÇAYKUR, üreticilerin kafalarındaki soru işaretlerini gidermek üzere her türlü çabayı göstereceklerini vurgulayarak, tüm paydaşların iş birliği içerisinde bu süreci başarılı bir şekilde yürütmeyi amaçladığını bildirdi. Bu bağlamda, üreticilere gereken destek ve bilgilendirme sağlanacak.

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