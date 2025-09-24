ÇAYKUR'un 2025 Üçüncü Sürgün Yaş Çay Alımı Sürüyor

ÇAYKUR, 2025 yılı üçüncü sürgün yaş çay alım kampanyasında sona yaklaşırken birçok bölgede alımların serbest şekilde sürdüğünü duyurdu.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 21:26
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 21:26
Alımlar kampanya sonuna yaklaşırken bölgelerde serbest şekilde devam ediyor

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü, 2025 yılı yaş çay alım kampanyasında sona yaklaşılırken, birçok bölgede alımların serbest şekilde devam ettiğini bildirdi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, alımların fabrika yoğunluklarına göre farklılık gösterebildiği kaydedildi.

"Hava koşulları sebebiyle bahçelerdeki ürünlerimiz zorlamaya gerek bırakmayacak şekilde tazeliklerini korumaktadır. Rahat bir şekilde devam etmekte olan çay alım süreçlerinin aynı şekilde sürdürülebilmesi için mevcut koşulların korunması hepimizin faydasınadır. Hep birlikte işbirliği içinde bugüne kadar getirmiş olduğumuz 2025 yılı yaş çay kampanyasını güzel bir şekilde neticelendirebilmek için aynı işbirliği anlayışıyla sürdürülmesini temenni ederiz."

