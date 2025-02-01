Cazibe Merkezleri Programında Yeni Düzenleme: 2025'e Kadar Başvurular Değerlendirilecek

Cazibe Merkezleri Programında Önemli Gelişme

Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki yatırımların desteklenmesine ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı. Bu çerçevede, 31 Aralık 2023 tarihine kadar yapılacak teşvik belgesi başvuruları değerlendirilecektir.

Yeni düzenleme, "Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı" adıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu karar doğrultusunda, yapılacak teşvik belgesi başvuruları, 31 Aralık 2025 tarihine kadar geçerli olacak şekilde değerlendirilecektir.

Konu hakkında açıklama yapan yetkililer, kararın 1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe gireceğini belirtti. Bu düzenlemenin, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunması bekleniyor.