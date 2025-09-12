CBO, ABD'nin 2025 büyüme tahminini yüzde 1,4'e çekti

CBO, 2025 büyüme tahminini %1,9'dan %1,4'e düşürdü; enflasyon, işsizlik ve faiz beklentileri de güncellendi.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 20:46
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 20:46
CBO, ABD'nin 2025 büyüme tahminini yüzde 1,4'e çekti

CBO, ABD'nin 2025 büyüme tahminini yüzde 1,4'e çekti

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), ülke ekonomisine ilişkin 2025 yılı büyüme tahminini yüzde 1,9'dan yüzde 1,4'e düşürdü ve işsizlik beklentisini yükseltti.

Tahminlerin güncellenmesi ve gerekçeleri

CBO, ocak ayında yayımladığı 2025-2028 dönemi projeksiyonlarını, son ekonomik veriler ile yürürlüğe giren yeni yasalar, daha düşük net göç ve daha yüksek gümrük vergileri gibi faktörleri dikkate alarak güncelledi. Bu çerçevede ofis, büyüme tahminini bu yıl için aşağı, 2026 ve 2028 için yukarı yönlü revize etti.

Buna göre, ocak ayındaki %1,9 olan 2025 büyüme öngörüsü %1,4'e çekildi. CBO, ülke ekonomisinin 2026'da %2,2 ve 2027 ile 2028'de %1,8 büyüyeceğini öngördü.

Enflasyon ve işsizlik beklentileri

CBO'nun 2025 için enflasyon tahmini de yükseltilerek %2,2'den %3,1'e çıkarıldı. Enflasyonun 2026'da %2,4 ve 2027 ile 2028'de %2 olması bekleniyor.

İşsizlik oranına ilişkin tahminlerde ise 2025 için yukarı, 2026 için aşağı yönlü düzeltme yapıldı. Dördüncü çeyrek ortalama işsizlik beklentisi bu yıl için %4,3'ten %4,5'e yükseltilirken, 2026 beklentisi %4,4'ten %4,2'ye çekildi. 2027 ve 2028 için işsizlik tahmini ise %4,4 olarak korundu.

Faiz oranı beklentileri

CBO, dördüncü çeyreğe ilişkin ortalama faiz oranı beklentisini de yukarı yönlü güncelledi. Bu yıl için ocakta öngörülen %3,7 olan dördüncü çeyrek ortalama faiz, %4'e çıkarıldı. Gelecek yıl için beklenti %3,4'ten %3,6'ya yükseltildi. 2027 ve 2028 dördüncü çeyrek ortalama faiz tahmini ise %3,4'ten %3,3'e revize edildi.

