Cebinde Bankkart'ı olan hemen başvursun! Tek SMS ile 7500 TL para iadesi yapılacak

Touristica’nın sunduğu kampanya kapsamında, 31 Mayıs’a kadar yapacağınız alışverişlerde harcadığınız tutara göre Bankkart Lira kazanma şansınız var. İşte kampanyanın detayları…





BANKKART LİRA KAZANIMI

• 25.000 TL ile 50.000 TL arasındaki alışverişler için: 2.500 Bankkart Lira

• 50.000 TL ile 100.000 TL arasındaki alışverişler için: 5.000 Bankkart Lira

• 100.000 TL üzeri alışverişler için: 7.500 Bankkart Lira

KAMPANYAYA NASIL KATILABİLİRSİNİZ?

Kampanyaya katılmak için online platformları kullanabilir veya “TOURISTICA” yazarak 4757’ye kısa mesaj gönderebilirsiniz. Unutmayın, kampanyadan faydalanmak için alışveriş yapmadan önce kayıt olmanız gerekiyor.

KAMPANYA KOŞULLARI

Kampanya, Bankkart POS cihazları üzerinden yapılan alışverişleri kapsamaktadır. Kazandığınız Bankkart Liraları, 7 Haziran’da hesabınıza aktarılacak ve 12 Temmuz’a kadar geçerli olacaktır. Kullanılmayan liralar ise 13 Temmuz’da hesabınıza iade edilecektir.

MAKSİMUM KAZANÇ VE EK KARTLAR

Her müşteri en fazla 7.500 Bankkart Lira kazanabilir. Ek kartlarla yapılan harcamalar da ana kartınıza yansıtılacaktır.

KİMLER YARARLANABİLİR?

Bankkart, Bankkart Genç ve Bankkart Başak kart sahipleri bu kampanyadan yararlanabilir. İptal veya iade durumunda, kazanılan liralar iade edilecektir.

Daha fazla bilgi ve katılım detayları için Ziraat Bankası’nın resmi kanallarını inceleyebilirsiniz. Bu avantajlı kampanyayı kaçırmayın, alışverişlerinizle Bankkart Liralarınızı toplayın!