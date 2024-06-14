Bist 100
10.471,32 0%
DOLAR
32,79 1,53%
EURO
35,16 0,53%
ALTIN
2.447,14 2,86%

Cebinde Bankkart'ı olan hemen başvursun! Tek SMS ile 7500 TL para iadesi yapılacak

Touristica üzerinden 31 Mayıs’a dek gerçekleştirilecek alışverişlerde, belli tutarlarda harcama yaparak Bankkart Lira kazanabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 14.06.2024 22:56
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 22:56
Cebinde Bankkart'ı olan hemen başvursun! Tek SMS ile 7500 TL para iadesi yapılacak

Touristica’nın sunduğu kampanya kapsamında, 31 Mayıs’a kadar yapacağınız alışverişlerde harcadığınız tutara göre Bankkart Lira kazanma şansınız var. İşte kampanyanın detayları…

ZİRAAT BANKASI

BANKKART LİRA KAZANIMI

• 25.000 TL ile 50.000 TL arasındaki alışverişler için: 2.500 Bankkart Lira

• 50.000 TL ile 100.000 TL arasındaki alışverişler için: 5.000 Bankkart Lira

• 100.000 TL üzeri alışverişler için: 7.500 Bankkart Lira

KAMPANYAYA NASIL KATILABİLİRSİNİZ?

Kampanyaya katılmak için online platformları kullanabilir veya “TOURISTICA” yazarak 4757’ye kısa mesaj gönderebilirsiniz. Unutmayın, kampanyadan faydalanmak için alışveriş yapmadan önce kayıt olmanız gerekiyor.

KAMPANYA KOŞULLARI

Kampanya, Bankkart POS cihazları üzerinden yapılan alışverişleri kapsamaktadır. Kazandığınız Bankkart Liraları, 7 Haziran’da hesabınıza aktarılacak ve 12 Temmuz’a kadar geçerli olacaktır. Kullanılmayan liralar ise 13 Temmuz’da hesabınıza iade edilecektir.

MAKSİMUM KAZANÇ VE EK KARTLAR

Her müşteri en fazla 7.500 Bankkart Lira kazanabilir. Ek kartlarla yapılan harcamalar da ana kartınıza yansıtılacaktır.

KİMLER YARARLANABİLİR?

Bankkart, Bankkart Genç ve Bankkart Başak kart sahipleri bu kampanyadan yararlanabilir. İptal veya iade durumunda, kazanılan liralar iade edilecektir.

Daha fazla bilgi ve katılım detayları için Ziraat Bankası’nın resmi kanallarını inceleyebilirsiniz. Bu avantajlı kampanyayı kaçırmayın, alışverişlerinizle Bankkart Liralarınızı toplayın!

İLGİLİ HABERLER

Elinde bundan olup satan eyvah diyecek! Selçuk Geçer büyük zararı açıkladı

SGK'dan annelere 11 bin 317 TL maaş bağlanacak! Tek şartla 12 ay kesintisiz ödeme

Kia o modelde fiyatları yarıya çekti! Herkesi araç sahibi yapacak kampanya

İş Bankası o illerde yüksek maaşlı personel alımı yapıyor! Başvuru şartlarına dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Annelerin leziz köftesinin püf noktası buymuş! Tüm detaylarıyla anne köftesi tarifi

İş Bankası o illerde yüksek maaşlı personel alımı yapıyor! Başvuru şartlarına dikkat

Cebinde Bankkart'ı olan hemen başvursun! Tek SMS ile 7500 TL para iadesi yapılacak

Kia o modelde fiyatları yarıya çekti! Herkesi araç sahibi yapacak kampanya

SGK'dan annelere 11 bin 317 TL maaş bağlanacak! Tek şartla 12 ay kesintisiz ödeme

PTT tek seferlik bayram yardımı yapacak! 1.300 TL ödeme bir şartla hesapta

İş Bankası emeklinin cüzdanını dolduracak! Bu rakam daha önce ne görüldü ne duyuldu

Elinde bundan olup satan eyvah diyecek! Selçuk Geçer büyük zararı açıkladı

Milyonlarca emekli kahrolacak! Bayram öncesi tamamen yasaklandı

Yok artık dedirtecek tutar! Hemen bakın kredi limitiniz 223.500 TL oldu

Bankadan bayram ayı kıyağı! 500 TL ödeme şipşak gelecek

Acil nakit arayanlara 10.000 TL destek! Yapı Kredi 3 gün içinde başvurana ödeyecek