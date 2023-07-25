Cebinde bozuk parası olanlara bu sabah açıklandı! 25 kuruş, 50 kuruş ve 1 TL için flaş karar

Türk Lirasının, son dönemde yapanan enflasyon ve kurdaki dalgalanmalar nedeniyle değer kaybettiği bilinmektedir. Gelişen dünya para birimleri arasında Türk lirası, doların karşısında en fazla değer kaybeden para birimlerinden biridir.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün artan baskı ve piyasadan madeni para toplama maliyetlerini gerekçe göstererek yeni bir anlaşma imzaladığı açıklandı. Yapılan anlaşma kapsamında ise alınan kararın, madeni paranın boyutunu ve ağırlığını değiştirdiği bildirildi. Bu değişikliğin amacının ise madeni para basma maliyetlerini azaltmak olduğu vurgulandı.

ESKİ MADENİ PARALAR PİYASADAN TOPLANIYOR'





Ancak yeni basılan madeni paraların makine tarafından tanınmaması gibi sorunlar da yaşandı. Bu madeni paralar ağırlık ve boyut farkından dolayı makineler tarafından tanınmadığından piyasada iki tür madeni para vardır ve bu durum kamuoyunda sorun olarak kabul edilmiştir. Darphane, söz konusu sorunun çözümü için eski madeni paraları toplayıp piyasadan kaldırmayı planlıyor.

Türk Lirası değer kaybetmeye devam ederken, TL'nin fonlama sıkıntısının büyüdüğü söyleniyor. Bu durum banknot basımı ihracında da kendini göstermiştir. . Günümüzde yüksek enflasyon ile birlikte para birimindeki değer kaybının cebinize koyabileceğiniz para miktarını artırmasıyla birlikte, banknot basımının da artık zaruri hale geldiği ve ertelenemeyeceği şeklinde yorumlanmaktadır. Türk Lirası'ndaki değer kaybı ile enflasyonla mücadeleye yönelik alınan tedbir ve tedbirler ekonomik koşullar çerçevesinde gözden geçirilmeye devam edilecektir.

Darphane'nin yeni düzenlemesinin insanların günlük hayatını etkilemeyeceği, sorunun çözümü için gereken tüm çalışmaların sürdürüleceği açıklandı.