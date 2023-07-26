Cebinde bu karttan olana son 6 gün duyurusu! Başvuru yapmayan dizlerini dövecek

Harcadıkça kazandıran alışveriş fırsatı İş Bankası tarafından duyuruldu ve banka kartı bulunan vatandaşları ilgilendiriyor. Kampanya kapsamında, tek seferde 1500 TL ve üzeri peşin alışveriş yapanlar 100 TL kazanma şansına sahip olacak. Ayrıca, bu alışverişlerde toplam 200 TL değerinde MaxiPuan da kazanılabilecek. Kampanya için son başvuru tarihi 31 Temmuz. Tüketicilerin başvuruda bulunmaları yeterli olacak. İş Bankası, "Harcadıkça Kazandıran Alışveriş" fırsatını duyurdu ve bu kampanya banka kartı sahibi vatandaşları ilgilendiriyor. Kampanya kapsamında, tek seferde 1500 TL ve üzeri peşin alışveriş yapanlar, 100 TL kazanma şansına sahip olacaklar. Bu fırsatı kaçıranların pişman olabileceği belirtiliyor. Detaylar haberde yer alıyor. İşte detaylar...





HARCADIKÇA KAZAN KAMPANYASI

İş Bankası tarafından düzenlenen Market Kampanyası, Maximum Mobil veya İşCep uygulaması üzerinden katılım sağlayan vatandaşlara fırsatlar sunuyor. Kampanya, 3 - 31 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak ve Maximum Kart ile Maximum anlaşmalı marketlerde yapılacak tek seferde 1500 TL ve üzeri peşin alışverişlerde 100 TL kazanma imkanı sunuyor. Bu kazanç, dilenirse MaxiMil olarak da kullanılabilecek ve toplamda 200 TL MaxiPuan elde edilebilecek. Kampanyaya katılmak için sadece Maximum Mobil veya İşCep uygulamasından kampanyalar bölümünde yer alan katıl butonuna tıklamak yeterli olacak. İşte diğer ayrıntılar...





İş Bankası'nın düzenlediği "Harcadıkça Kazandıran Alışveriş" kampanyası oldukça cazip fırsatlar sunuyor. Kampanyaya katılmak için çeşitli kartlar kullanılabilecek. Maximum, Maximiles, Privia arkalı tüm bireysel kartlar, Bankamatik Kartları ve Maxipara Kartları ile bu şansı yakalayabilirsiniz. Harika haber şu ki, sadece market alışverişleri değil, mobil uygulamalar ve sanal mağazalardan yapılan alışverişler de kampanya kapsamına dahil edilecek.

Ancak bazı kartlar ve alışveriş türleri maalesef kampanyaya dahil değil. Ticari kartlar, aidatsız kartlar, Maximum Fırsat ve MaxiPuan kullanılarak yapılan alışverişler ile POS cihazından yapılmayan işlemler ve farklı ürün kategorilerinde satış yapan e-ticaret firmalarından yapılan alışverişler, kampanyanın kapsamında yer almıyor.

Kazandığınız MaxiPuanları harcarken dikkatli olun! Eğer alışverişinizi iptal ederseniz veya ürünleri iade ederseniz, kazandığınız MaxiPuanlar geri alınacak. Ancak endişe etmeyin, ödüllerinizi kaçırmazsınız. 3 Ağustos 2023 tarihine kadar kazandığınız paralar, en son kullandığınız karta yüklenecek ve bu MaxiPuanlar 30 Eylül 2023'e kadar geçerli olacak.

Eğer kartınız Maximiles özelliğine sahipse, ekstra bir avantajınız var! Kazandığınız paraları isterseniz MaxiMil'e dönüştürebilir veya doğrudan MaxiPuan olarak kullanabilirsiniz. Ancak Maximiles'a yüklenen puanları Avans MaxiMil kapatmakta kullanamayacaksınız, unutmayın.

Her müşteri için adil bir düzenleme yapıldı. Herkes kampanyadan yalnızca bir kez yararlanabilir ve kazanılabilecek maksimum tutar 200 TL olarak belirlendi. Yani, bu süper fırsatı değerlendirmek için hemen harekete geçin ve belirtilen sınır içinde kazancınızı artırın!

Unutmayın, bu kampanya size harika avantajlar sunuyor ve paranızı katlamak için harika bir fırsat. Maximum, Maximiles, Privia, Bankamatik Kartları veya Maxipara Kartlarından herhangi birine sahipseniz ve kampanya kapsamındaki alışverişleri yaparsanız, kazandığınız MaxiPuanları en iyi şekilde değerlendirin!

Kampanya kapsamında yapılan harcamaların puan yükleme işlemleri asıl karta yapılacak ve aynı gün içinde yapılan alışverişlerden yalnızca ilk kampanya kapsamında değerlendirilecek. Ek kartlarla yapılan harcamalardan da puan kazanılabilecek, ancak asıl kart sahibinin kampanyaya katılması gerekmektedir. Ödüllerin yüklenmesinde banka kayıtları esas alınacak.

Bu kampanya sayesinde, vatandaşlar Market alışverişlerinden kazançlı çıkacak ve paraları cebinde kalacak. Kampanya hakkındaki tüm detaylar, Maximum Mobil veya İşCep uygulamalarında bulunan kampanyalar bölümünde yer almaktadır.