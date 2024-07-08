Cebinde Ziraat Bankkart taşıyanlar hemen başvursun! Her müşteriye 1000 TL para iadesi başladı

Ziraat Bankası, müşterilerine yönelik heyecan verici bir kampanya başlattı. Banka, giyim ve ayakkabı alışverişlerinde geçerli olacak yeni kampanyası kapsamında, Bankkart sahiplerine 1.000 TL'ye varan nakit ödül fırsatı sunuyor.

Kampanya detaylarına göre, müşteriler 2.500 TL ile 4.999 TL arasında yapacakları alışverişlerde 250 TL, 5.000 TL ve üzeri harcamalarda ise 500 TL Bankkart Lira kazanma şansına sahipler. Toplamda ise maksimum 1.000 TL nakit ödül elde etme imkanı bulunuyor.

Kampanyaya katılmak için Bankkart Mobil uygulaması veya bankkart.com.tr üzerinden onay vermek gerekiyor. Bankkart Liraları, alışverişin hemen ardından hesaplara yüklenecek ve hesap kesim tarihine kadar kullanılabilecek.





Ancak kampanya kapsamında dikkat edilmesi gereken bazı detaylar bulunuyor: İade, nakit çekim ve iptal gibi işlemler kampanya dışında tutulurken, aynı gün içinde aynı mağazadan yapılan ikinci alışverişler kampanyaya dahil edilmiyor. Ayrıca, kampanya diğer promosyonlarla birleştirilemiyor ve Ziraat Bankası kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutuyor.

Ziraat Bankası'nın bu özel kampanyası, müşteri memnuniyetini ve alışveriş deneyimini daha keyifli hale getirme hedefiyle hayata geçirilmiştir. Bankkart sahipleri, bu fırsatı değerlendirerek giyim ve ayakkabı alışverişlerinde ekstra kazanç elde edebilirler.