Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Cebinde Ziraat Bankkart taşıyanlar hemen başvursun! Her müşteriye 1000 TL para iadesi başladı

Ziraat Bankası, alışveriş yapana 1000 TL geri ödeme yapıyor! İşte kampanya detayları...

Yayın Tarihi: 08.07.2024 19:21
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 19:21
Cebinde Ziraat Bankkart taşıyanlar hemen başvursun! Her müşteriye 1000 TL para iadesi başladı

Ziraat Bankası, müşterilerine yönelik heyecan verici bir kampanya başlattı. Banka, giyim ve ayakkabı alışverişlerinde geçerli olacak yeni kampanyası kapsamında, Bankkart sahiplerine 1.000 TL'ye varan nakit ödül fırsatı sunuyor.

Kampanya detaylarına göre, müşteriler 2.500 TL ile 4.999 TL arasında yapacakları alışverişlerde 250 TL, 5.000 TL ve üzeri harcamalarda ise 500 TL Bankkart Lira kazanma şansına sahipler. Toplamda ise maksimum 1.000 TL nakit ödül elde etme imkanı bulunuyor.

Kampanyaya katılmak için Bankkart Mobil uygulaması veya bankkart.com.tr üzerinden onay vermek gerekiyor. Bankkart Liraları, alışverişin hemen ardından hesaplara yüklenecek ve hesap kesim tarihine kadar kullanılabilecek.

ziraat bankası

Ancak kampanya kapsamında dikkat edilmesi gereken bazı detaylar bulunuyor: İade, nakit çekim ve iptal gibi işlemler kampanya dışında tutulurken, aynı gün içinde aynı mağazadan yapılan ikinci alışverişler kampanyaya dahil edilmiyor. Ayrıca, kampanya diğer promosyonlarla birleştirilemiyor ve Ziraat Bankası kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutuyor.

Ziraat Bankası'nın bu özel kampanyası, müşteri memnuniyetini ve alışveriş deneyimini daha keyifli hale getirme hedefiyle hayata geçirilmiştir. Bankkart sahipleri, bu fırsatı değerlendirerek giyim ve ayakkabı alışverişlerinde ekstra kazanç elde edebilirler.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlık o ailelere 1500 TL nakdi yardım verecek! Bakanlığa başvuran her ay ödeme alıyor

İhtiyaç sahiplerine 1000 TL devlet yardımı! Tek şartla kadın erkek herkese ödenecek

Piyasalarda yer yerinden oynayacak! Dolarda 3 TL'lik flaş değişim: Dolar biriktirenler dikkat!

Yastık altında altın biriktirenler aman dikkat! Altın fiyatları o saatten sonra tırmanışa geçecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
4
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Emekli promosyonu almayanlar dikkat! 7 bankada promosyon fırtınası başladı: İşte en yüksek rakam!

Cebinde Ziraat Bankkart taşıyanlar hemen başvursun! Her müşteriye 1000 TL para iadesi başladı

Akaryakıt fiyatlarına ÖTV tokadı! Benzin, motorin, LPG fiyatları hayrete düşürecek

İhtiyaç sahiplerine 1000 TL devlet yardımı! Tek şartla kadın erkek herkese ödenecek

Bankalar parası olanı maaşa bağladı! 500.000 TL'ye oturduğunuz yerden bu kadar kazanmak mümkün

Düğüne gidecekler oh çekecek! Bu altın sadece 600 TL: Kuyumcularda yok satıyor

Gözaltı morluklarına veda edin! Bu yöntemi bilenler ışıl ışıl gözaltlarına sahip oluyor

Piyasalarda yer yerinden oynayacak! Dolarda 3 TL'lik flaş değişim: Dolar biriktirenler dikkat!

Yastık altında altın biriktirenler aman dikkat! Altın fiyatları o saatten sonra tırmanışa geçecek!

Bakanlık o ailelere 1500 TL nakdi yardım verecek! Bakanlığa başvuran her ay ödeme alıyor

Sadece 10.000 TL peşinatla sıfır otomobil fırsatı! Toyota dev kampanyayla çıldırttı

Memurlar bu habere kahrolacak! Maaşlarından 2.022 TL şak diye kesilecek